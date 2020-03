Un entretien avec Michael Bamberger, auteur de La deuxième vie de Tiger Woods

Si Michael Bamberger n’est pas le meilleur écrivain de golf vivant, il est au moins sur une très courte liste de candidats. Il a abordé le sujet de Tiger Woods et l’un des grands retours de l’histoire du sport avec un nouveau livre, The Second Life of Tiger Woods.

Le livre est sorti cette semaine et sort juste avant ce qui aurait été la défense de Woods à Augusta National. La première moitié du livre se concentre sur certains des moments ignominieux de la dernière décennie de la vie de Woods, de son séjour en cure de désintoxication pour dépendance sexuelle, aux rumeurs d’utilisation de drogues améliorant la performance, à son arrestation du Memorial Day pour DUI. Le livre commence par cette arrestation, que Bamberger a utilisée pour expliquer le début de la «seconde vie» de Woods.

La deuxième moitié du livre se concentre sur le retour réussi de Woods au golf professionnel. La lecture de l’un des meilleurs écrivains de golf qui ait jamais raconté les Masters 2019 dans les moindres détails est un aliment pour tout accro au golf.

Bamberger a écrit sept livres et couvre le golf depuis trois décennies. J’ai reçu une copie de La deuxième vie de Tiger Woods le mois dernier, et je le recommande vivement pour notre moment sans sport. En tant que personne qui a écrit, lu et regardé beaucoup sur Woods, le livre se sent toujours comme un nouveau terrain.

J’ai échangé des messages avec Bamberger et je lui ai posé des questions sur le livre et son processus de compte rendu. Voici une transcription légèrement modifiée de notre conversation.

SB NATION: écriviez-vous ou envisagiez-vous d’écrire ce livre avant Tiger’s Maîtrise victoire de 2019?

MICHAEL BAMBERGER: J’ai commencé à penser au livre avant que Tiger ne remporte le Masters 2019, et avant qu’il ne remporte le Tour Championship en septembre 2018. J’ai d’abord appelé mon éditeur avec l’idée en août 2018, après avoir vu Tiger jouer dans un tournoi à Philadelphie et juste voir quelque chose différent de lui, dans sa pièce et dans son comportement. En fait, je l’avais vu tout au long de 2018, mais quelque chose s’est produit lors de ce tournoi qui en a fait un point de basculement. (Paging Malcolm Gladwell.) Lors du Masters Sunday de l’année dernière, je soutenais Molinari, bien qu’une victoire dans le Tiger soit dans mon intérêt personnel. J’aurais été impatient de voir comment Tiger a géré une autre finition aussi proche.

SB: Est-ce que le processus de rapport ou de rédaction est plus agréable pour vous? Lequel était plus un ours pour ce livre spécifique?

MB: Le reporting est bien plus agréable. Vous parlez, vous regardez, vous analysez, par vous-même et avec les autres. Mais peu dans la vie est plus gratifiant pour moi que d’avoir écrit. Ce n’est pas une pensée originale. La rédaction a été beaucoup plus difficile que le reportage, car vous savez que des millions de mots ont été écrits sur ce type et votre travail consiste à dire quelque chose de nouveau.

Bamberger, à droite, reçoit un prix de la Golf Writers Association of America en 2018.





Photo de David Cannon / .

SB: Vous avez regardé, revu ou participé à des centaines d’interviews Tiger et de moments publics. Quelle est l’occasion où il a été le plus ouvert ou le plus «dévoué» à la presse? Pour vous personnellement?

MB: Le plus ouvert que j’ai vu Tiger était dans l’euphorie après sa victoire au Tour Championship à East Lake en septembre 2018. On pouvait dire, dans ses mots, dans son langage corporel, qu’il ne savait vraiment pas s’il était jamais gagner à nouveau. Et il l’a fait! Il y avait là une véritable extase. De plus, il entrait dans la salle, les fans, ses collègues pros – toute la scène – d’une manière que je n’avais jamais vue auparavant. C’était émouvant.

SB: L’arrestation de Memorial Day en 2017 pour DUI est un point d’appui dans le livre, et semble être votre ligne de démarcation pour le début de la deuxième vie de Tiger. Est-ce exact? Et si c’est le cas, pourquoi avez-vous choisi cette journée parmi tous les différents points bas et points forts des 10 à 12 dernières années?

MB: La deuxième vie de Tiger Woods commence au lendemain de cette arrestation du Memorial Day 2017. Une fois que cette photo a été montrée au monde, Woods n’avait plus de place pour se cacher. Je crois que c’était une journée de calcul pour lui. C’est le début du chemin qui a conduit à – mais ne s’est pas terminé avec – sa victoire au Masters 2019. C’est une période remarquable de deux ans. C’est inspirant.

SB: Une section du livre se concentre sur les médicaments améliorant la performance. Vous avez mené de longues interviews avec Tony Bosch, l’homme au centre du scandale de la biogenèse de MLB et fournisseur de PED d’Alex Rodriguez. Qu’est-ce qui a fait de Tony Bosch un personnage aussi convaincant et même perspicace?

MB: Personne ne pourrait jamais passer du temps avec Tony Bosch et dire: “Oh, je connais quelqu’un comme lui.” Il n’y a personne vraiment comme lui. Il est donc convaincant par son seul type de personnalité. Mais plus important encore, quand je l’ai rencontré, il avait vécu une série d’expériences qui ont changé sa vie. Il avait été au centre de l’enquête du baseball sur Alex Rodriguez, il avait passé du temps dans une prison fédérale, il avait enterré sa toxicomanie. Ces expériences l’avaient laissé une personne plus empathique et véridique. Quelqu’un pourrait écrire un bon livre sur ce type – ou il pourrait écrire le sien.

SB: Avez-vous eu du mal à inclure la section PED dans le livre? Ou le processus de rédaction basé sur ce que vous avez collecté?

MB: À tout le moins, je pense que les connaissances et les expériences de Bosch avec certaines personnes autour de Tiger donneront aux lecteurs un aperçu de Tiger. Quant au processus d’écriture, c’est toujours un combat, n’est-ce pas? Peut-être pas pour Dan Jenkins.

SB: La deuxième moitié du livre présente des détails incroyables sur la semaine de Tiger au Masters 2019 pour rassasier le junkie de golf. Au cours de votre reportage sur Tiger cette semaine-là, qu’est-ce qu’une image que vous avez observée ou une anecdote qui vous a été racontée qui n’a peut-être pas été diffusée à des millions de personnes à la maison, mais dont vous vous souviendrez le plus?

MB: Merci pour cela, Brendan. Celui qui saute tout de suite est de regarder la mère de Tiger, Tida, alors qu’elle regardait Tiger jouer les neuf derniers le dimanche des maîtres. Elle était dans une table d’angle dans une salle à manger d’Augusta National. J’étais, par hasard, une table de plus. Elle avait ses deux petits-enfants, la petite amie de Tiger et d’autres autour. Elle regarda dans un silence proche et une intensité évidente. On pouvait voir la concentration de son fils en elle.

Tiger embrasse ses enfants, avec sa maman, Tida, par-dessus son épaule gauche.





Photo de David Cannon / .

SB: Qu’est-ce qui est vraiment le plus heureux, que ce soit sur ou en dehors d’un terrain de golf, avez-vous vu Tiger dans votre carrière le couvrir?

MB: Le plus heureux que j’ai vu Tiger sur un terrain de golf était le vendredi des Masters de l’année dernière. Une averse avait chassé la plupart des spectateurs. Il a terminé près du coucher du soleil. C’était une belle soirée. Il contrôlait sa balle de golf depuis 18 trous. Il était dedans. Je pense que c’est pour ça que Tiger vit: être dedans.

Plus tard, j’ai eu cet échange avec lui:

“Vous avez terminé tard vendredi et en sortant du green, vous aviez l’air aussi heureux que je vous ai jamais vu. Je me demande si vous vous souvenez de ce que vous pensiez et ressentiez alors? “

Tiger: “Je ne sais vraiment pas. Honnêtement, je ne pense pas qu’il y ait eu une pensée particulière. Juste que j’étais là, en lice. “

Il était. Il était à mi-chemin.

SB: Vous avez été sur le rythme pendant presque toute la vie de golf public de Tiger et avez fait référence à le couvrir en tant qu’amateur pendant The Philadelphia Inquirer. Vous semblez avoir une connaissance approfondie de son histoire de golf et une vision aussi complète de l’homme qu’un écrivain de golf peut avoir. Mais quel est le fait, l’observation ou l’histoire la plus récente à son sujet qui vous a le plus surpris au cours de votre travail pour ce livre?

MB: Je pense que la profondeur de sa vie émotionnelle. Mon rédacteur en chef a dit à un moment donné, avant de commencer à écrire: «À quoi ça ressemble d’être Tiger Woods?» Et cette question m’a aidé à regarder plus attentivement Tiger avec ses enfants, Tiger avec sa maman, Tiger avec son père. Tiger regarde sa propre histoire. Il offre de petits aperçus ici et là. Mais quand j’ai tout rassemblé, je suis reparti en pensant qu’il y avait là une personne qui était bien plus consciente de sa propre vie émotionnelle, de sa vie intérieure, que je ne l’avais jamais imaginé. Et je pense que cela pourrait être un nouveau développement dans sa vie. Je pense que cela découle du Memorial Day 2017. Mais je ne sais pas. Je vous dis ce que me disent mes reportages et mon expérience de la vie.

SB: Vous écrivez avec éloquence sur les changements de personnalité et de caractère dans Tiger à partir d’un sentiment accru de gratitude, de communauté et de jouer pour plus que lui-même. Quel a été le changement le plus important, ou même le plus impressionnant, chez Tiger dans cette “seconde vie?”

MB: Son utilisation du mot gratitude sous toutes ses formes populaires. Merci pour ce Brendan. Des questions très intéressantes. Je ne sais pas que j’ai déniché Tiger – c’est un sujet difficile. Mais j’ai essayé.