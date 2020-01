Un fan arrêté pour avoir lancé de la bière après l’éjection de Kemba Walker contre les Spurs

Un fan mécontent est allé trop loin mercredi soir et s’est fait arrêter pour avoir lancé de la bière sur le terrain lors de la défaite des Boston Celtics contre les San Antonio Spurs.

L’incident a été déclenché par un appel soufflé sur le meneur de la NBA Kemba Walker après avoir été mis à niveau sur un écran par le grand homme des Spurs LaMarcus Aldridge. A appelé à deux fautes techniques rapides pour le produit UConn, entraînant la première éjection de sa carrière.

La raison invoquée pour l’éjection était que le natif du Bronx utilisait des injures dirigées contre un officiel, rapporte Tom Westerholm de MassLive.

Une troisième technique a été évaluée par l’entraîneur-chef des Celtics, Brad Stevens, pour avoir vigoureusement défendu son joueur vedette, écrasé tout espoir de retour à Boston et déclenché les réponses vocales d’une foule agitée.

Une de ces réponses a inclus un fan qui a jeté sa boisson sur le terrain en direction du banc des Spurs, renversant son contenu et forçant un retard du jeu en conséquence.

ESPN rapporte que le fan responsable a été arrêté après le match et arrêté.

Stevens s’est excusé auprès de l’entraîneur-chef de San Antonio, Gregg Popovich, pour cet incident, disant:

“Je suis sûr que les Celtics ont déjà abordé cette question en tant qu’organisation, mais sinon je m’excuse auprès des Spurs pour ce qui s’est passé hors des tribunes … J’ai dit à Pop après le match, je suis vraiment désolé qu’ils aient dû vivre cela.” J’espère que cette personne ne sera plus autorisée dans une arène de la NBA. “

Walker, deux fois lauréat du prix de l’esprit sportif de la NBA, a eu quelques mots à partager sur l’incident après le match.

«Je pensais que j’étais gentil», a proposé Walker. «Je pensais que l’arbitre avait raté un appel et j’ai juste exprimé un peu mon opinion.

“Je suppose que ce soir, il a senti que j’en disais un peu trop”, a-t-il ajouté. «C’est son choix. C’est à ces gars-là de prendre ces décisions, alors il l’a fait. “

Bien que l’échange n’ait pas été la raison pour laquelle les Celtics ont fini par devoir creuser un trou au troisième trimestre, comme cela est devenu une habitude dans les jeux récents, il a étouffé toute chance de revenir dans le concours, à la consternation des fans à la fois présenter et regarder à la maison.

Le lendemain, Danny Ainge est apparu dans l’émission de radio locale Toucher et Rich et a partagé qu’il pensait que l’arbitre avait agi de manière trop agressive pour remédier à la situation.

«Je pensais que l’officiel a réagi émotionnellement et trop rapidement», a expliqué Ainge.

«Je pense que Kemba s’est levé et était très frustré sans l’appel, et il a insulté l’officiel. Mais il semblait presque qu’il maudissait et la malédiction n’était pas encore terminée quand il a obtenu le premier T. Et alors il aurait dû juste se retourner et s’éloigner, et puis si Kemba le poursuit continuellement, alors je le comprends. »

“Mais cela semblait tellement rapide, la deuxième technique et l’éjection, que – je ne sais pas, c’était ma décision”, a-t-il ajouté.

Ainge raconte que l’équipe peut contester la deuxième technique dans le but de faire annuler l’amende associée.

Que ce soit un cas d’inexpérience ou simplement une tendance de la ligue à appeler des matchs de manière agressive sur de tels problèmes est inconnue, mais la NBA publiera probablement une déclaration sur l’incident au cours des prochains jours.

