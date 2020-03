Un fan qui a assisté au match Celtics-Jazz a été testé positif au coronavirus

Bien que les Boston Celtics aient la chance de ne pas avoir de joueurs présentant des symptômes du coronavirus actuellement à l’origine de la suspension des activités de la NBA, au moins un fan qui était au match auquel il a joué contre l’Utah Jazz récemment n’a pas été aussi chanceux.

Il semble qu’un jeune fan qui a obtenu un autographe du centre de jazz Rudy Gobert – dont les résultats positifs ultérieurs pour l’infection à coronavirus ont déclenché la suspension des activités NAB – a également été testé positif pour le virus, selon Westerly, la police du Rhode Island via Tom Westerholm de MassLive.

On ne sait pas si l’autographe ou Gobert a quelque chose à voir avec le mineur non identifié qui est tombé avec le virus, car il est possible qu’il ait pu entrer en contact avec lui par d’autres moyens.

Une déclaration précédente publiée par les Celtics suggérait qu’il était peu probable que le grand homme de Jazz (vraisemblablement le joueur de jazz sans nom mentionné dans la déclaration) soit contagieux au moment de la visite du Jazz, mais avec ce genre de choses, il est pratiquement impossible de le savoir.

Pour l’instant, la NBA et une grande partie des États-Unis ont suspendu les activités non essentielles qui nécessiteraient qu’un grand nombre de personnes soient au même endroit pour minimiser le risque de transmission des coronavirus.

Ici au Celtics Wire, nos pensées vont au jeune fan, Gobert, et à toute personne confrontée à ce virus et à son impact.

.