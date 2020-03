Un grand débat de tous les temps, LeBron Goat

Deux noms ont défini la seconde moitié des années 2010: Stephen Curry et LeBron James. LeBron Goat est généralement juste quelque chose que les gens disent, mais que se passe-t-il s’il y a plus dans l’histoire?

Avec les deux comme principaux visages de quatre finales consécutives de la NBA de 2015 à 2018, les deux superstars générationnelles se sont vues opposées à de nombreux débats au cours de la seconde moitié de la décennie précédente. Les discussions se sont particulièrement réchauffées lorsque Curry est passé à la célébrité lors de la saison 2015-16. Sa saison historique lui a valu le premier prix MVP à l’unanimité dans l’histoire de la NBA, une distinction que James, actuellement avec les Lakers de Los Angeles, aurait pu avoir au cours de la saison 2012-13 si Gary Washburn du Boston Globe n’avait pas voté pour Carmelo Anthony contre The King qui saison.

Néanmoins, maintenant que nous avons du temps pour réfléchir en raison de la suspension brutale de la saison 2019-2020 et maintenant que leur «rivalité» semble avoir mijoté un peu, nous pouvons probablement revisiter à nouveau le débat James et Curry.

La plupart des débats entre LeBron James et Stephen Curry commenceraient probablement par leurs distinctions professionnelles et leurs batailles en tête-à-tête.

Au cours de la première moitié des années 2010, James était sans aucun doute le meilleur joueur du monde. Il l’avait établi en remportant deux MVP consécutifs (et quatre au total) et deux championnats NBA consécutifs avec le Miami Heat en 2012 et 2013 et les menant à quatre apparitions consécutives en finale.

Alors que la saison 2014-15 arrivait, Curry et les Warriors ont émergé et ont pris d’assaut la ligue avec une marque de leader de la saison régulière 67-15. James, quant à lui, est retourné dans sa ville natale des Cavaliers de Cleveland avec pour mission de remporter la ville son tout premier titre NBA.

Les deux équipes se sont promenées en séries éliminatoires. Curry et James se sont affrontés en finale de la NBA pour la toute première fois. C’était une confrontation entre le MVP et le «meilleur joueur incontesté de la planète». Et lors de leur première confrontation, Curry et les Dubs ont eu le meilleur sur James et les Cavs en six matchs, malgré le fait que ce dernier ait une formation sérieusement épuisée avec les blessures de Kyrie Irving et Kevin Love. Néanmoins, le score en tête-à-tête était: Curry – 1, James – 0.

Lorsque la saison 2015-2016 s’est déroulée, Golden State a de nouveau labouré la ligue, cette fois, établissant un record sans précédent de 73-9, qui reste la meilleure marque de saison régulière de tous les temps. Curry avait sans doute la meilleure saison régulière individuelle de tous les temps qui lui a valu de remporter son deuxième MVP consécutif de manière unanime, la première de l’histoire de la NBA.

À ce stade, les débats ont vraiment commencé à tourner dans la direction de Curry et beaucoup pensaient déjà qu’il avait peut-être arraché la couronne du «meilleur joueur du monde» au roi. Golden State et Cleveland ont ensuite suivi une autre trajectoire de collision pour une autre confrontation en finale de la NBA.

Stephen Curry et les Warriors étaient sur le point de clore une saison régulière magique avec un championnat après avoir progressé 3-1 avec un possible match de clôture 5 se produisant dans Oracle. Cependant, James, Irving et les Cavaliers ont gâché ce qui aurait pu être la meilleure saison de tous les temps en revenant du déficit 3-1 (d’où les blagues 3-1). James a finalement atteint son objectif personnel et a remporté à Cleveland son tout premier championnat NBA.

Maintenant, Curry et James ont eu une victoire en finale sur l’autre. Avec la campagne magique 2015-16 de The King qui a gâché le chef Curry, il a prouvé avec force qu’il est toujours le meilleur joueur de la planète.

Bien sûr, comme nous le savons, dans la saison morte qui a suivi, les Warriors ont débarqué Kevin Durant. Son ajout a à peu près placé les Warriors à un niveau différent du reste de la ligue, y compris le champion Cleveland Cavaliers 2016. Golden State a finalement remporté les deux prochaines finales aux dépens de Cleveland. Cela a finalement donné à Curry l’avantage de la finale face à face, 3-1.

Comme mentionné, LeBron James et Stephen Curry ont à peu près défini la seconde moitié des années 2010. Ils se sont tous les deux imposés comme, non seulement deux des plus grands à avoir jamais foulé un terrain de basket, mais aussi deux icônes mondiales dans le monde entier. À ce stade, cependant, le récit de LeBron Goat gravait déjà dans la pierre.

Évidemment, ce qui diffère entre les deux superstars, c’est la façon dont elles jouent et dominent le jeu à leur manière.

James utilise la force brute et l’athlétisme débridé pour dominer ses adversaires. Ses 6 pieds 8 pouces, 250 livres. cadre, ainsi que ses cadeaux athlétiques uniques, lui permettent d’intimider son chemin vers le panier. Le 16-All-Star ne se fraye pas seulement un chemin à travers la peinture, cependant. Il met également un point d’honneur à impliquer ses coéquipiers et s’est imposé comme l’un des meilleurs attaquants de l’histoire de la ligue. Au cours de sa carrière au Temple de la renommée, James est devenu un joueur complet, avec la capacité d’avoir un impact sur le jeu de nombreuses façons différentes.

Le curry, d’une part, n’a pas le corps ni les cadeaux athlétiques de James. Au lieu de cela, à 6 pieds 3 pouces et 185 livres, le triple champion de la NBA utilise sa vitesse, sa ruse et, surtout, sa capacité de tir d’élite à trois points pour dominer le jeu. Il ne fait aucun doute à ce stade que Curry est déjà le meilleur tireur à avoir jamais mis les pieds sur un terrain de basket.

De plus, leurs supporters étudient également la manière dont ils ont influencé le jeu de basket-ball tout au long de leur carrière.

Autant que LeBron James a accompli sur le terrain, ses distinctions hors cour sont incomparables. Beaucoup de James le voient comme le joueur responsable de l’ère de l’habilitation des joueurs dans la NBA. Le natif d’Akron n’hésite pas à utiliser sa voix et sa plateforme pour s’exprimer. Son stand «Plus qu’un athlète» a inspiré d’autres joueurs à utiliser leurs plateformes et à prendre le contrôle de leur carrière respective.

Stephen Curry, d’autre part, est responsable de «changer la donne». Beaucoup considèrent la superstar des Warriors comme le principal catalyseur de l’avènement de l’ère actuelle du rythme et de l’espace et de l’ère du petit ballon dans laquelle la NBA se trouve actuellement. La capacité d’un autre monde de Curry de le toucher à une distance de trois points et au-delà a certainement changé la façon dont les équipes se défendent. Avec le jeu qui s’étend de plus en plus à l’extérieur, le développement de trois pointeurs est devenu un incontournable même pour les grands hommes. Les centres qui ne pouvaient pas adapter et étendre leur gamme et qui continuaient à vivre dans la peinture ont perdu de leur valeur.

Certes, leurs partisans respectifs ont utilisé ces points et continueraient à les utiliser chaque fois que l’argument LeBron contre Steph se présenterait. Mais à la fin de la journée, comme nous l’avons vu, James et Curry ont tous deux changé le jeu pour le mieux et ils l’ont fait à leur manière.