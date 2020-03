Un guide du débutant pour suivre les e-sports

Nous n’allons pas voir les équipes sportives traditionnelles prendre le terrain pendant longtemps, mais le monde de l’e-sport cherche à s’adapter à la pandémie de Covid-19. Alors que les meilleures compétitions se déroulent généralement dans de grandes arènes ou des studios flashy, il est possible de prendre des compétitions en ligne si nécessaire, et c’est ce que font la plupart des grandes esports du monde.

Si vous êtes coincé dans votre maison dans un avenir prévisible et que vous recherchez une sorte de compétition à surveiller, nous pouvons vous aider. Voici un petit guide des grandes compétitions d’esports qui se déroulent encore. Si vous voulez approfondir n’importe quel jeu, Liquipedia peut vous aider.

League of Legends

Il est difficile de mesurer quel esport est le plus important, mais League of Legends a le plus grand nombre de téléspectateurs avec plus de 100 millions de personnes qui ont regardé son dernier championnat du monde.

LoL est un jeu d’arène de combat en ligne multijoueur (MOBA), dans lequel deux équipes de cinq joueurs tentent chacune de détruire la base de leur adversaire. Il y a 148 personnages différents dans le jeu, tous avec des capacités différentes. Les équipes se disputent des objectifs neutres pour gagner plus de capacités qui les aideront à gagner le match. Un match de Ligue peut durer de 20 minutes à une heure, selon les stratégies utilisées.

Que se passe-t-il en ce moment?: La ligue est divisée en compétitions régionales qui alimentent le championnat du monde. Les quatre plus grands se trouvent en Corée du Sud, en Chine, en Europe et en Amérique du Nord. La concurrence chinoise (LPL) est revenue la semaine dernière. L’Europe (LEC) et l’Amérique du Nord (LCS) passent cette semaine du jeu en studio au jeu en ligne. La Corée (LCK) revient la semaine prochaine.

Comment puis-je le regarder?: Vous pouvez trouver un horaire complet avec des liens de diffusion sur le site Web de la ligue. Les matchs sont à la fois sur YouTube et Twitch, chaque région ayant sa propre chaîne.

Counter-Strike: Global Offensive

Les grandes compétitions de la ligue peuvent dominer le marché de l’esport, mais le jeu avec la scène compétitive la plus large est CS: GO, un jeu de tir tactique à la première personne qui existe depuis plusieurs années depuis 20 ans.

Deux équipes, les terroristes et les contre-terroristes, s’affrontent pendant 15 tours avant de changer de camp. Un match se termine lorsqu’une équipe obtient 16 rounds en régulation, et c’est comme le tennis, où il faut gagner par deux. La plupart des compétitions n’autorisent pas de tirages et ont des heures supplémentaires si un match se termine, 15-15. Une carte dure généralement environ une heure et la plupart des correspondances sont au mieux sur trois.

Valve, le développeur du jeu, est relativement sans contact avec la scène compétitive. Il organise deux tournois majeurs par saison, tout en offrant un soutien financier à d’autres, mais c’est pour la plupart l’ouest sauvage de l’esport. En CS, il est théoriquement possible pour vous et quatre de vos amis de créer une équipe et de participer à des tournois à un million de dollars en moins de deux ans.

Que se passe-t-il en ce moment?: Deux grands tournois sont toujours en cours en ligne. L’ESL Pro League est un tournoi établi de longue date avec la plupart des meilleures équipes du monde. Flashpoint est un concurrent novice qui a obtenu des équipes décentes. Malheureusement, sa concentration prévue sur les plaisanteries et les bavardages a été sérieusement entravée.

Le prochain CS major – ESL One: Rio – est prévu pour le 11 mai au Brésil. Valve n’a pas encore décidé si cet événement sera reporté.

Comment puis-je le regarder?: ESL Pro League est sur Twitch et YouTube, Flashpoint est également sur Twitch et YouTube.

Rocket League

Fondamentalement, c’est le football avec des voitures. Deux équipes de trois joueurs s’affrontent chacune sur un terrain de football en cage, mais les joueurs sont des voitures propulsées par des fusées. Sa beauté réside dans sa simplicité. Il est également rapide et les matchs ne prennent pas longtemps du tout.

Que se passe-t-il en ce moment?: Le circuit pro de la Rocket League est organisé en jeu régional – Amérique du Nord, Europe, Amérique du Sud et Océanie. Les régions alimentent un championnat du monde qui devait avoir lieu en avril, mais cet événement a été annulé. Les régions terminent toujours toutes leurs saisons en ligne, bien que son redémarrage ait été retardé. Vous pouvez trouver le calendrier ici, mais il est évidemment très en l’air en ce moment.

Comment puis-je le regarder?: Twitch.

Overwatch

Il est difficile d’étiqueter exactement ce qu’est Overwatch. Il a des éléments à la fois d’un FPS et d’un jeu MOBA et est communément appelé un tireur de héros, car il a des dizaines de personnages avec des capacités différentes. Voici un explicateur plus détaillé d’Overwatch League.

Overwatch se joue avec deux équipes de six qui se disputent des objectifs sur une carte. Il existe quatre types de cartes différents et la première équipe à remporter trois cartes remporte le match. Les temps de match varient énormément.

Aucune compétition d’esports n’a eu son calendrier plus gâché par la pandémie que l’Overwatch League, qui prévoyait d’organiser des événements dans le monde entier cette saison. Certains de ses premiers événements étaient censés avoir lieu en Chine, donc le développeur du jeu, Blizzard, se démène depuis.

Que se passe-t-il en ce moment?: OWL était censé passer à la compétition en ligne ce week-end, mais a dû annuler ses matchs. On ne sait pas encore quand la ligue reprendra le jeu, mais on s’attend à ce qu’ils jouent bientôt des matchs en ligne. On peut supposer que le site Web de la ligue aura des mises à jour sous peu.

Comment puis-je le regarder?: Youtube.

D’autres jeux

Fortnite, Apex Legends et Champs de bataille de PlayerUnknown sont les jeux de bataille royale qui sont devenus scandaleusement populaires auprès des enfants et des streamers, ont suspendu leurs scènes de compétition.

Dota 2 est un MOBA très similaire à League of Legends, et son circuit professionnel est actuellement en attente. Certaines équipes de haut niveau participent à un événement caritatif sur Twitch.

Appel du devoir devrait reprendre le jeu en ligne bientôt, mais n’a pas encore annoncé de calendrier. À son retour, Call of Duty League sera sur YouTube.

Rainbow Six: Siege, un tireur tactique de type CS, vient de terminer son grand tournoi en février et va se détendre un peu.

Les jeux de combat les plus populaires comme Super Smash Bros ne reviendra pas avant au moins mai.

Jeu de cartes populaire Foyer n’a pas de grand tournoi prévu avant juin.