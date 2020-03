Un joueur celtique sans symptômes teste positif pour le coronavirus

L’Athlétisme Shams Charania rapporte que les Celtics de Boston ont confirmé qu’un joueur a été testé positif pour le coronavirus responsable de la suspension des activités de la NBA depuis le 11 mars.

Marcus Smart a confirmé qu’il était le joueur sur Twitter peu de temps après.

L’équipe doit maintenant porter son attention sur la manière dont elle progressera avec les plans de la ligue pour reprendre la saison cet été après le diagnostic positif, et sur la meilleure façon d’inclure Smart dans ces plans, le cas échéant.

Boston fait partie des huit équipes qui ont été révélées par le commissaire de la NBA, Adam Silver, pour avoir effectué leurs propres tests pour le virus dans son interview de mercredi avec Rachel Nichols d’ESPN.

Au moins huit sont connus du public.

Ces équipes comprennent les Brooklyn Nets, les Los Angeles Lakers, Oklahoma City Thunder, les Philadelphia 76ers (dont trois ont révélé un diagnostic positif plus tôt jeudi), les Raptors de Toronto, l’Utah Jazz et bien sûr Boston.

Shams Charania de The Athletic rapporte également que trois des Lakers de Los Angeles ont également été testés positifs pour le virus, bien qu’il soit actuellement difficile de savoir s’il s’agit de la huitième équipe à laquelle Silver fait référence ou s’il s’agit d’une neuvième organisation.

Les équipes peuvent de plus en plus chercher à garder ces informations privées alors qu’elles tentent de comprendre comment de tels résultats auront un impact sur leurs plans de reprendre le jeu cet été si un tel résultat est possible – exactement la situation dans laquelle se trouvent maintenant les Celtics.

Des résultats plus positifs pourraient également arriver, car Jay Athletic rapporte que tous les tests n’ont pas encore été renvoyés.

C’est un problème qui affecte de plus en plus la vie de tous les Américains, et pour sa part, le garde texan espère que nous examinerons tous sa situation et ferons l’effort de prendre des distances sociales pour le bien de tous.

