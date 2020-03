Un joueur de basket du Real Madrid teste positif pour le coronavirus et Valdebebas est expulsé

L’identité n’a pas transpiré, mais on sait déjà qu’un joueur de Real Madrid le basket-ball a été testé positif pour le coronavirus, ce qui a forcé l’équipe de merengue à mettre en quarantaine toutes ses équipes et à expulser Valdebebas. Dans cette ville sportive, des espaces communs sont partagés avec d’autres équipes, comme le football, ce qui rend la situation extrêmement grave et alarmante. Il faudra être attentif aux prochaines nouvelles sur l’état de santé de l’équipe.

