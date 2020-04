Un journaliste de FOX accuse LeBron James de “vouloir éclipser le documentaire de Michael Jordan”

Rob Parker, un journaliste de FOX connu pour ses critiques constantes de LeBron James, a accusé le joueur des Los Angeles Lakers d’avoir tenté de faire de l’ombre au nouveau documentaire Michael Jordan: ‘The Last Dance’: “LeBron revient pour montrer à quel point il est égoïste de programmer directement pour avoir attiré l’attention des fans sur lui. Ces actions sont typiques de lui”.

Il convient de rappeler que LeBron lui-même, dans le podcast NBA “Road Trippin”, a exprimé que ESPN devrait profiter de la quarantaine pour sortir le documentaire jordanien afin que tout le monde puisse le voir.

Excellente nouvelle pour commencer cette quarantaine mardi:

Netflix a avancé la date de diffusion de “The Last Dance”, le documentaire de 10 épisodes de Michael Jordan et ses Bulls avec des images inédites et sera diffusé le 19 avril.

MERCI INFINI @NetflixES – pic.twitter.com/27HeKPGkUC

– Plus qu’un jeu (@ Pasion_Basket1) 31 mars 2020

