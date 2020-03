Un journaliste porte une longe Sixers lors de la conférence de presse de Donald Trump

Le monde a pour objectif de mettre un terme à COVID-19, car tout le monde essaie de faire sa part en restant à l’intérieur et en se mettant en quarantaine pour aider à mettre fin à cette pandémie. Ils ont également leurs yeux sur les nouvelles pour la dernière mise à jour sur ce qui se passe et un téléspectateur a remarqué quelque chose à propos d’un journaliste.

Lors de la dernière conférence de presse du président Donald Trump, Marc Zumoff, le légendaire joueur de NBC Sports Philly des Philadelphia 76ers, a remarqué qu’un journaliste portait une longe spéciale.

Ce journaliste secouait une longe Sixers pour montrer son fandom. Ce ventilateur particulier fait clairement confiance au processus.

Dans ce cas précis, la confiance dans le processus de quarantaine devrait être au centre des préoccupations de tout le monde, car nous essayons tous d’aplanir la courbe et de nous ramener vers la normalité. Le monde essaie de trouver un remède contre ce virus et pour aider, nous devons faire notre part et rester à la maison.

.