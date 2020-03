Un journaliste s’est échappé intelligemment d’un troupeau de bisons et est devenu le dernier mème

Deion Broxton, de NBC Montana, essayait juste d’enregistrer un segment d’actualités mercredi au parc national de Yellowstone. Mais au lieu d’obtenir l’histoire, il est devenu l’histoire (sans parler d’une grande réaction sur Twitter).

Au début du clip, Broxton s’efforce clairement de se concentrer sur la caméra. Il maintient le langage corporel d’un journaliste sérieux, mais ses yeux continuent d’errer comme s’ils étaient magnétisés, peu importe à quel point il essayait de regarder droit devant lui.

Il s’avère qu’il regardait un troupeau de bisons s’approchant de lui, et comme il s’agit vraisemblablement d’une équipe de tournage d’une seule personne, il n’avait pas de renfort. Tout ce qu’il pouvait faire était de s’exclamer: «Oh mon Dieu. Oh, je ne plaisante pas avec toi. Oh non. Oh non. Je ne plaisante pas avec toi. “

Et la meilleure / pire partie de la vidéo est qu’on ne voit jamais le troupeau de bisons. Étaient-ils dangereusement proches de Broxton? Combien de bisons y avait-il? Tout ce que nous voyons vraiment, c’est le coffre ouvert de sa voiture. (Félicitations à Broxton pour avoir laissé cela ouvert alors qu’il tentait d’enregistrer son segment. C’était certainement utile.)

Dans cette situation, nous réagirions probablement tous de la même manière, mais très peu d’entre nous pourraient en rire et la mettre en ligne pour que tout le monde puisse en profiter. Nous sommes ravis que vous soyez en sécurité, Deion. Et merci pour la prochaine meilleure vidéo de réaction.