Un LeBron James historique mène les Lakers contre les Bucks

LeBron James Il est devenu le troisième joueur de l’histoire de la NBA à atteindre le chiffre de 34 000 points (devant seulement Malone et Jabbar) après avoir mené Los Angeles Lakers avant le Milwaukee Bucks au Staples Center dans un formidable match marqué par son duel avec Giannis Antetokounmpo.

LeBron, qui a fait une belle défense contre le Grec lors des actions importantes du duel, a terminé le match avec 37 points, 8 passes décisives et 8 rebonds en 37 minutes de jeu. Il était bien accompagné d’Anthony Davis, qui a terminé le match avec 30 unités et 9 rebonds. Chez les Bucks, les 32 points, 11 rebonds et 6 passes décisives d’Anteto n’ont pas suffi. Khris Middleton s’est trompé (5 sur 19 en tirs sur le terrain et 2 sur 10 en triple), ce qui s’est avéré décisif pour la victoire des Lakers par 113-103.

Il s’agit d’une trifunfo qui donnera aux Lakers une morale pour affronter les futures éliminatoires. Dimanche, avant les Clippers, ils auront un autre test décisif. Ce qui est clair aujourd’hui, c’est que LeBron James a envoyé un message à Antetokounmpo: malgré tout ce que vous faites, le roi est toujours moi.

Cette victoire a fait des Lakers de Los Angeles la deuxième équipe de la ligue (après les Bucks précisément) à se qualifier pour les séries éliminatoires.

