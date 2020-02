Un match All-Star compétitif clôt la fin de semaine hommage de la NBA à Kobe Bryant – The Athletic

CHICAGO – La première fois qu’Anthony Davis a fait un match des étoiles, Kobe Bryant était toujours présent.

Le match était à la Nouvelle-Orléans en 2014, et une blessure au genou gauche avait forcé Bryant à en sortir. Même en son absence du match, il était présent à Crescent City. Il a participé à des événements du week-end, a tenu une conférence de presse à laquelle il a assisté en grand nombre et, pendant qu’il était en ville, a été une sorte de conseiller des étoiles pour Davis, puis une star en herbe dans NOLA et l’homme nommé pour prendre la place de Bryant dans le jeu.

“Il m’a dit d’aller là-bas et de le faire bien paraître parce que je le remplaçais”, a déclaré Davis ce week-end. “Il était avec moi tout le temps.”

Dimanche, Davis est rentré chez lui pour son sixième match des étoiles, et Bryant était à nouveau une présence puissante. La mort de Bryant dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier qui a également coûté la vie à sa fille Gianna et à sept autres personnes a mis son héritage de basket-ball au centre de l’attention, et ce week-end était une célébration dès le début et le plus clairement à …

