Un match incontournable en janvier?

Qui: New Orleans Pelicans vs Memphis Grizzlies

Quand: vendredi 31 janvier, 20 h 00 HE

Où: Smoothie King Center

Comment regarder: Fox Sports New Orleans

En termes de matchs importants de janvier, le vendredi ne pourrait pas être plus grand pour les Pélicans. En entrant dans la nuit, Memphis détient une avance de cinq matchs sur les Pélicans pour la huitième tête de série dans l’Ouest. Bien que ce ne soit que janvier et que les Pélicans aient un calendrier souple dans les derniers mois de la saison, une marge de six matchs est décourageante à tout moment de la saison.

La Nouvelle-Orléans a reçu un gros coup de pouce lorsque Jaren Jackson Jr. s’est vu infliger une suspension d’un match jeudi pour avoir quitté le banc lors du match des Grizzlies contre les Knicks. Lors de la dernière rencontre entre les deux parties le jour de Martin Luther King Jr., Jackson avait 19 points et est en moyenne de 17,7 points et 4,7 rebonds sur l’année tout en atteignant 49% sur le terrain et 39% sur une fourchette de trois points.

Ajoutez la soustraction de Jackson avec l’addition de Zion Williamson et les pélicans se lancent dans le concours avec un avantage décisif. Vendredi est un match particulièrement important étant donné que les deux suivants pour les Pélicans sont à Houston et à domicile contre Milwaukee.

Une victoire est de la plus haute importance vendredi et, devant les fidèles de la ville natale, ce pourrait être un match mémorable cette saison.

