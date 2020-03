Un membre du CIO annonce à USA AUJOURD’HUI que les Jeux olympiques de 2020 seront reportés

Avec une pandémie mondiale étant une préoccupation mondiale, le monde du sport reste en attente. La NBA a maintenant 12 jours dans son hiatus qui a commencé le 11 mars. Partout dans le monde, les sports sont suspendus. La Ligue turque de basket-ball est reportée indéfiniment, par exemple, et lundi, il a été annoncé que les Jeux olympiques de 2020, prévus pour juillet à Tokyo, rejoindraient le reste du monde du sport pour arrêter l’action du match.

Lundi après-midi, le membre du CIO, Dick Pound, a déclaré à Christine Brennan, d’USA TODAY, que les Jeux olympiques de 2020 seront reportés et que les détails de ce report seront aplanis dans les quatre prochaines semaines. Le Comité olympique australien a demandé à ses athlètes, dont certains jouent dans la NBA, de s’entraîner pour l’été 2021.

Les Jeux olympiques étant retardés d’au moins un an, il peut être possible pour la NBA de sauver la saison 2019-20. Sans engagements estivaux envers les équipes nationales dans une année olympique, les joueurs auront beaucoup plus de temps pour jouer à des jeux, probablement sans fans.

