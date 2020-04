Un mystérieux maillot des Pistons et le commerce Grant Hill-Ben Wallace 20 ans plus tard – The Athletic

En octobre, le directeur de l’équipement des Pistons, John «Kong» Coumoundouros, a ouvert le coffre de la franchise pour se débarrasser des vêtements de jeu qui s’étalaient sur des décennies. Il y avait des vestes d’échauffement Bill Laimbeer, des shorts marron Mateen Cleaves, de nombreux maillots bleu sarcelle Terry Mills et toutes les autres pièces vestimentaires que vous pourriez imaginer. Tous étaient disponibles pour 10 $ chacun.

J’ai eu la chance de rejoindre l’équipe et de fouiller dans des tonnes de boîtes le matin avant que les fans ne puissent obtenir leur (s) morceau (s) d’histoire.

Près de 30 minutes s’étaient écoulées et j’avais acheté trois shorts de l’époque sarcelle qui sont descendus à mes tibias et un maillot Loy Vaught pour un collègue. La prochaine boîte allait être ma dernière. J’ai enterré mon bras jusqu’à ce que j’atteigne le bout de la boîte, comme une griffe de grue dans une arcade essayant d’attraper un ours en peluche. Le maillot de taille 54 qui n’aurait pu s’adapter qu’à un centre de 6 pieds 10 pouces et 270 livres s’est frayé un chemin hors du groupe. Les lettres «A M A E CK I» me regardaient en face. Ce…

