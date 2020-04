Un nouveau commerce suggère que les Sixers envoient Al Horford aux Kings pour Harrison Barnes

Lorsque les 76ers de Philadelphie ont signé Al Horford pour un contrat de 109 millions de dollars sur 4 ans pendant l’intersaison, on s’attendait à ce que lui et Joel Embiid forment l’un des tandems les plus redoutables de la ligue. Cependant, cela n’a pas été le cas car l’offensive a été très maladroite et les choses n’ont pas fonctionné de la façon dont l’équipe a pensé alors qu’elle était assise dans le 6e rang à l’Est.

Il y a eu un processus de réflexion qui suggère que les Sixers pourraient échanger Horford pendant l’intersaison malgré son gros contrat, ainsi que son jeu en déclin, et les Kings de Sacramento ont été un lieu d’atterrissage populaire. Les Kings avaient un intérêt pour Horford pendant l’intersaison, alors pourquoi pas?

Bleacher Report a évoqué une liste de métiers réalistes pendant l’intersaison et ils ont un commerce de Horford allant à Sacramento pour Harrison Barnes.

B / R:

Sacramento reçoit: C Al Horford, choix de deuxième ronde en 2021 Philadelphie reçoit: F Harrison Barnes L’expérience Horford à Philly ne fonctionne clairement pas, et les Sixers gagneraient grandement à avoir à la place une aile capable de tirer dans leur cinq de départ. Le contrat de Horford ne sera cependant pas facile à décharger, avec trois ans et 81 millions de dollars restant après cette saison. Les Sixers devront probablement reprendre un peu d’argent, aussi. C’est là que Barnes a du sens. L’attaquant de 27 ans aura trois ans et il restera 60,9 millions de dollars sur son contrat, un nombre inférieur à Horford mais toujours plus important que sa production (14,7 points, 4,8 rebonds, 2,4 passes décisives et 0,6 interceptions en 34,9 minutes par match) justifierait.

Comme mentionné ci-dessus, la combinaison Horford et Embiid n’a pas été utile en attaque. La composition régulière de l’équipe de départ composée de Ben Simmons, Josh Richardson, Tobias Harris, Horford et Embiid n’a atteint en moyenne que 110,9 points pour 100 possessions, selon Cleaning the Glass.

Cela est principalement dû au manque de tireurs sur la liste et un gars comme Barnes pourrait aider. Il tire 38,3% de la profondeur avec les Kings cette saison et les Sixers pourraient facilement déplacer Harris vers la position de puissance avant, ce qui est plus naturel pour lui de toute façon. Barnes est plutôt un petit attaquant qui peut également jouer en puissance et que la polyvalence de Philadelphie leur serait très utile.

