Un nouveau projet de simulation ESPN projette les Celtics de prendre une aile et 2 grands hommes

Les experts ESPN NBA Draft Jonathan Givony et Mike Schmitz ont publié un nouveau projet de simulation mettant en évidence les projections de trois choix de première ronde pour les Boston Celtics dans le prochain projet.

Les Celtics devraient avoir trois sélections, sauf si une période considérable de la saison régulière est en quelque sorte récupérée, ce que le projet semble convenir est peu probable en accordant un trio de sélections à Boston.

Cependant, si l’équipe devait utiliser le classement tel qu’il est actuellement, les Celtics choisiraient le 17e (via les Grizzlies de Memphis), le 26e (le leur) et le 30e (via les Milwaukee Bucks).

Pour une raison quelconque, ESPN a les deux derniers en place, mais Boston en sélectionnant 15e pour leur choix leur devait des Grizzlies.

Cela mis à part, le trio qui devrait être pris par les Celtics sont trois joueurs que Celtics Wire a précédemment mis en évidence (cliquez sur le lien pour voir chaque critique); Devin Vassell, de l’État de Floride, devrait se classer à la 15e place dans la simulation d’ESPN, Isaiah Stewart, de Washington, 26e et Jalen Smith, du Maryland, avec le 30e choix au total.

Vassell est une aile 3-D fascinante avec une bonne quantité de potentiel, et peut donc ne pas être à la portée de Boston sans un peu d’échanges. Stewart pourrait être une option de rotation utile avec un potentiel de démarrage, et Smith facilement le plus intéressant des trois avec un jeu relativement diversifié.

