Un nouveau rapport indique que la NBA envisage d’annuler le reste de la saison 2019-2020

Avec la NBA et son syndicat des joueurs engagés dans des discussions sur la question de savoir si le reste de la saison 2019-2020 peut être sauvé, la situation a empiré la semaine dernière alors que la Chinese Basketball Association a prolongé sa suspension pour une durée indéterminée.

Comme l’épidémie de coronavirus aurait commencé à Wuhan, en Chine, la NBA et d’autres ligues sportives professionnelles du monde entier ont gardé un œil sur la Chinese Basketball Association et les circonstances dans lesquelles la ligue devait reprendre le jeu en avril comme modèle. . Le fait qu’ils ne soient pas en mesure de le faire comme prévu a laissé beaucoup de gens dans les communautés sportives pessimistes quant à la perspective de reprendre le jeu de sitôt.

Les faits susmentionnés ont été rapportés par Brian Windhorst d’ESPN le 31 mars, Windhorst apparaissant sur SportsCenter le 3 avril et livrant une perspective qui donne à réfléchir au lendemain des mesures prises par l’ABC.

Je pense qu’il y avait de l’optimisme au sujet des progrès il y a une semaine et certaines choses qui se sont produites cette semaine l’ont tourné vers le sud quant à ce qui pourrait arriver. Un facteur important a été ce qui s’est passé en Chine où ils ont interrompu le retour de leur ligue … Ils viennent de claquer les pauses sportives et les pourparlers entre le syndicat des joueurs et la ligue cette semaine – j’ai parlé aux deux côtés de cette question – et il est clair que la NBA cherche à conclure un accord qui lui permette de clore la saison.

Malgré les mauvaises nouvelles apparemment, il convient de noter que Windhorst mentionne qu’aucune décision n’a encore été prise. Il est également possible que les conversations de la ligue la semaine dernière se soient concentrées sur le pire des cas d’annuler le reste de la saison parce que le syndicat et la ligue ont déjà une idée de la façon dont un retour éventuel au jeu se produirait.

Ils n’ont pas encore à le faire, et la façon dont ils négocient, ils se laissent une option de toute façon, mais ils n’ont pas de discussions sur la façon de redémarrer la ligue, ils ont des discussions financières sur ce qui se passerait si la saison s’arrête et je pense qu’il y a beaucoup de pessimisme en ce moment.

Peu de temps après que les paroles de Windhorst aient fait leur chemin sur Internet, le vétéran de la NBA de 13 ans, Jared Dudley, a donné de l’espoir aux fans qui souhaitent désespérément que la ligue revienne cette saison. Dudley, qui a été fortement impliqué avec le syndicat en tant que joueur et représentant de l’équipe, a déclaré qu’aucune décision ne serait prise avant le 1er juin.

Chose intéressante, même si COVID-19 a fait son chemin dans le monde et affecte la vie quotidienne de milliards de personnes, tous les regards restent tournés vers la Chine. Même dans le monde du basket professionnel.

