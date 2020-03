Un nouveau test COVID-19 donne l’espoir que le basket-ball pourrait revenir

Le monde du sport, et le monde entier dans son ensemble, est actuellement en attente en raison de l’épidémie de COVID-19. À l’heure actuelle, huit joueurs connus ont été testés positifs pour le coronavirus tandis que trois membres de l’organisation Philadelphia 76ers ont été testés positifs et un membre des Denver Nuggets.

La plupart sont bouleversés par le nombre de tests qui ont transpiré dans la NBA et non pour les gens ordinaires et ordinaires, et c’est compréhensible. Ces multiples tests qui ont été effectués laissent le commissaire Adam Silver s’occuper de la politique qui accompagne les critiques de la ligue.

D’un côté cependant, si le sport doit revenir dans ce temps incertain, ces tests doivent être effectués afin de déterminer la prochaine étape. Le problème qui s’est posé est le temps qu’il faut pour obtenir les résultats d’un test. Cela peut prendre plusieurs jours et cela peut entraîner des problèmes.

Michael McCann de Sports Illustrated l’explique ainsi:

Il y aura de nombreux obstacles à la NBA et à d’autres ligues pour reprendre le jeu une fois que la pandémie de coronavirus sera sous contrôle. L’un des défis sera la capacité des ligues à tester les joueurs, les entraîneurs et les arbitres le plus près possible en temps réel pour s’assurer qu’ils ne sont pas infectés. Les tests actuels de COVID-19 prennent au moins un jour, et souvent plusieurs jours, pour que les résultats soient connus. Par exemple, le gardien des Boston Celtics, Marcus Smart, a attendu cinq jours entre le jour de son test et le jour où il a appris qu’il était infecté.

McCann a ensuite rapporté que la FDA – Food and Drug Administration – a approuvé un nouveau test pour COVID-19 qui produira un résultat en 45 minutes plutôt qu’en jours.

McCann a écrit:

La perspective de tests COVID-19 qui indiquent un résultat en 45 minutes pourrait sauver des vies, améliorer la santé publique et restaurer la confiance du public. Avec de tels résultats, les prestataires de soins de santé pourraient fournir un traitement beaucoup plus rapide aux personnes infectées, qui à leur tour seraient mises en quarantaine et moins susceptibles d’infecter les autres. Les respirateurs et autres équipements médicaux essentiels pour traiter les personnes infectées pourraient également être affectés plus efficacement. Si tout se passe bien, Xpert Xpress pourrait changer la donne.

Cela ne crie pas exactement «Hé, la NBA est sur le chemin du retour!», Mais cela pourrait être la première étape pour aider à atténuer la pandémie. Plus il y a de tests, plus les médecins peuvent disposer d’informations pour vaincre le virus.

Jusque-là, nous attendons et nous asseyons en quarantaine pour aider à aplatir la courbe.

.