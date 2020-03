Un nouveau test de coronavirus pourrait augmenter les chances de reprendre la saison NBA

S’il y a une chose à propos de la pandémie de coronavirus en cours et de la NBA, c’est que l’incertitude est la nouvelle norme.

Et bien que cette incertitude fasse de la planification de la reprise des activités de la ligue une affaire risquée, la nouvelle d’un test le jour même pour le virus responsable du chaos en NBA et dans le monde pourrait rendre le retour à l’action pour la ligue beaucoup plus réaliste. possibilité.

Michael McCann de Sports Illustrated rapporte que la société californienne de diagnostic moléculaire Cepheid a obtenu une exception d’urgence de la part de l’USDA pour utiliser un nouveau test qui ne prend que 45 minutes pour fournir un résultat sur l’infection à coronavirus.

Bien qu’il soit beaucoup trop tôt pour dire quand ces tests pourraient être disponibles à l’échelle qui serait utile aux ligues sportives pour effectuer des tests d’avant-match, une fois que l’offre a été en mesure de répondre à la demande, il est concevable que les tests puissent être effectués avant un match pour tous. joueurs, entraîneurs, arbitres et personnel de soutien.

Comme les tests n’auront pas besoin d’être envoyés à un laboratoire pour analyse, un tel arrangement rendrait possible des jeux sans fans, du moins en théorie.

Cependant, avec la ligue se trouvant déjà la cible de critiques pour sécuriser les tests de coronavirus pour leurs joueurs, naviguer dans la politique entourant la disponibilité du nouveau test sera un important problème de relations publiques à considérer.

Comme pour tant de choses dans le monde aujourd’hui, l’avenir de ce test de diagnostic et la reprise des activités de la ligue sont entourés d’incertitudes. Mais que les deux ont le potentiel de créer un monde meilleur qu’hier pour la NBA et l’humanité dans son ensemble est une bonne chose sans équivoque pour nous.

Pour l’instant, tout ce que nous pouvons faire, c’est attendre.

