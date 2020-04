Un package commercial Knicks D’Angelo Russell inclus Portis, Trèves

Avant que les Golden State Warriors n’échangent D’Angelo Russell aux Minnesota Timberwolves, les New York Knicks ont tendu la main aux Warriors au sujet de la garde.

Selon Ian Begley, de SNY.tv, un ensemble de transactions que les Knicks ont rassemblé comprenait le gros Bobby Portis et les gardes Allonzo Trier et Frank Ntilikina.

Il n’était pas clair dans l’article quels projets de sélection, le cas échéant, faisaient partie de cet ensemble spécifique. Begley a écrit que les Knicks étaient «à l’aise», y compris le projet de capital dans un échange pour Russell.

La volonté d’inclure les choix de repêchage était un changement de philosophie par rapport aux précédents présidents d’équipe.

«Sous les anciens présidents d’équipe, Phil Jackson et (Steve) Mills, les Knicks étaient fermement opposés à la négociation de choix de première ronde à venir. C’était une position raisonnable à adopter pour une organisation qui avait été brûlée si souvent par des échanges de premier tour dans le passé. Mais avant l’échéance de 2020, cette approche a changé. Les Knicks étaient à l’aise, y compris les futurs choix de première ronde dans les affaires de Terry Rozier de Russell et Charlotte. »

Sans savoir si des choix ont été attachés, il est impossible de dire si ce commerce aurait été une meilleure alternative à l’accord avec les Timberwolves, mais les joueurs seuls que Begley a mentionnés n’auraient pas beaucoup de sens pour la liste.

Trier était impressionnant en tant que recrue non repêchée, mais cette saison, il a manqué de temps avec des blessures et a été coincé derrière des gardes, dont Ntilikina et Elfrid Payton sur le tableau des profondeurs.

Ntilikina a montré une certaine amélioration cette année, mais il est toujours un marqueur inefficace dont le dépassement n’est pas suffisant pour surmonter cela.

Portis serait un plus pour les Warriors, mais pas suffisant pour mériter d’échanger un joueur de calibre Russell.

Les Knicks contrôlent leurs futurs choix de premier tour, le premier tour des Los Angeles Clippers 2020 du commerce Marcus Morris et les choix 2021 et 2023 des Dallas Mavericks du commerce Kristaps Porzingis.

Au lieu de vendre Russell the Knicks, Golden State l’a échangé au Minnesota en échange d’Andrew Wiggins, un choix protégé de premier tour 2021 et un choix de deuxième tour 2021.

