Un projet pour aider les entreprises et les communautés locales – The Athletic

Nous sommes locaux. Ils l’ont toujours été, le seront toujours.

En janvier 2016, lorsque The Athletic a été lancé à Chicago, la société savait que pour réussir, elle devait se connecter avec la communauté sur le plan émotionnel, offrant une couverture locale qui suscitait la passion et bâtissait la communion. Cela a commencé par l’embauche d’écrivains et de rédacteurs en chef qui connaissaient les équipes et la ville, qui comprenaient intimement ce que signifiaient les victoires et les pertes, non seulement pour les fans d’aujourd’hui, mais aussi pour le contexte général de l’histoire et de la psyché collective de la ville. (Bonjour, fans des Cubs.) Cette connexion est profonde et nous sommes fiers d’avoir gagné une place essentielle dans la culture sportive de Chicago.

Avance rapide jusqu’en avril 2020, et The Athletic est maintenant publié dans plus de 50 villes à travers l’Amérique du Nord et le Royaume-Uni, fournissant la narration unique et différenciée qui nous a attachés aux régions locales. Mais, comme vous le savez, l’atmosphère autour de nos communautés bien-aimées s’est assombrie au cours du dernier mois avec la pandémie mondiale qui a changé notre façon de vivre, forçant les gens à se réfugier chez eux pour le bien de tous. Dans cet environnement difficile, les institutions et les entreprises locales que nous chérissons – restaurants, bars, magasins, gymnases, salons de coiffure, et al. – ont du mal à survivre.

Alors que certains propriétaires d’équipes et athlètes ont donné de l’argent ou des services pour aider ceux qui éprouvent des difficultés, nous avons également réfléchi à des moyens de participer. Donc, à partir d’aujourd’hui, The Athletic lance une série éditoriale continue qui se concentre sur les entreprises locales chères à nos communautés et menacées par la calamité économique. L’espoir est de mettre en lumière ces lieux, en encourageant les lecteurs à les fréquenter si possible, en créant un système de soutien de bonne volonté pour les aider à persévérer sur le long terme. Ces histoires, qui seront produites en plus de notre couverture régulière et volumineuse du monde du sport, prendront la forme de questions et réponses avec les propriétaires d’entreprises, de reportages, de guides sur les plats à emporter, tout pour aider les habitants. Ils seront poursuivis et rapportés par nos rédacteurs de la manière la plus sûre possible, et ils seront déverrouillés, gratuits pour tous à lire afin que nous puissions passer le mot.

Chaque jour, sur notre chaîne d’annonces Slack, nous recevons une note du co-fondateur et PDG de The Athletic, Alex Mather. Il est source d’inspiration dans son cœur, destiné à rassembler notre personnel et à faire des choses qui ont du sens à la fois personnellement et pour nos communautés: assurez-vous de vous promener tous les jours (en respectant les règles de distanciation sociale, bien sûr), appelez un être cher à enregistrez-vous, soutenez les restaurants et magasins dans le besoin, remerciez nos professionnels de la santé pour leur dévouement altruiste

Le message d’Alex résonne sans ambiguïté – soyez bon envers vous-même, soyez bon avec vos amis, soyez bon avec vos voisins.

Nous sommes locaux. Ils l’ont toujours été, le seront toujours.

Veuillez vous joindre à nous pour continuer à soutenir votre communauté.

Paul Fichtenbaum

Directeur du contenu

.