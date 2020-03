Un propriétaire de roquettes licencie 40 000 travailleurs pour un coronavirus

Étant l’un des nouveaux propriétaires de la NBA, Tilman Fertitta Il a gagné un nom au sein de la ligue en possédant le Fusées de Houston et prendre diverses décisions controversées. Cependant, au milieu de la pandémie de coronavirus, l’homme d’affaires a pris une autre mesure drastique en suspendant plus de 40 000 employés de ses entreprises, a-t-il déclaré à Bloomberg.

L’empire Fertitta´s Landry Inc., propriétaire de chaînes telles que la Bubba Gump Shrimp Company et diverses sociétés de restauration et de casino, a suspendu environ 70% de ses employés. En outre, le propriétaire des Rockets soutient la décision de Donald Trump de reprendre une vie normale dès que possible, malgré les risques que cette pandémie a montré et la gravité qu’elle peut avoir pour la santé publique.

Fertitta a également déclaré que “je pense que ce que nous faisons avec la course des taureaux est bien, mais dans quelques semaines, les gens devront être proches de plus de gens”. Il convient de rappeler que malgré ses 4,5 milliards de dollars, le propriétaire des Rockets est le même qui a déclaré que l’équipe “devait être” en dessous de la taxe de luxe NBA même si cela risquait de remporter un championnat.

Le milliardaire Fertitta Furloughs 40 000, met en garde contre la crise économique – Bloomberg https://t.co/KEmDzXGL4y

– George Haj (@georgehaj) 25 mars 2020

.