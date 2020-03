Un récent adversaire des Warriors annonce un test positif pour le coronavirus

Le combat des Golden State Warriors début mars contre les Philadelphia 76ers a été l’une de leurs meilleures victoires de la saison NBA 2019-2020. Damion Lee a battu Golden State avec 24 points sur 10 tirs sur 17 depuis le terrain et a ajouté six rebonds et trois passes décisives.

Eric Paschall a enregistré 23 points et trois passes décisives lors de la furieuse victoire des Warriors. Golden State est entré dans le dernier quart avec huit points de retard. Cependant, la fusillade opportune de Mychal Mulder a rallié la victoire bouleversée des Warriors.

Quelques jours plus tard, l’état de la NBA a radicalement changé. La ligue a suspendu la saison jusqu’à nouvel ordre en raison de la pandémie de coronavirus.

Douze jours après le voyage de Philadelphie au Chase Center, les Sixers ont annoncé que trois membres de leur organisation avaient reçu des résultats de test positifs pour COVID-19.

Avant la pause de la NBA, Golden State devait accueillir les Brooklyn Nets en tant que prochain adversaire à San Francisco. Les membres des Nets ont également été testés positifs pour COVID-19, y compris l’ancien guerrier Kevin Durant.

Les Sixers et les Nets rejoignent les Utah Jazz, Detroit Pistons et Los Angeles Lakers en tant qu’équipes NBA avec des membres testés positifs pour le coronavirus.

