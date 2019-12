Un regard sur les numéros de Noël de Sixers de Joel Embiid avant le match contre les Bucks

Il y a beaucoup d'anticipation pour le match de mercredi entre les Philadelphia 76ers et les Milwaukee Bucks. Non seulement c'est un concours entre deux des meilleures équipes de la Conférence de l'Est, mais c'est aussi le jour de Noël qui est le premier jour de l'année de la NBA où les meilleures équipes s'y rendent.

Les Sixers sont dirigés par Joel Embiid qui jouera son troisième match de Noël. Lors de son premier affrontement avec les Knicks de New York sur la route en 2017, Embiid est allé chercher 25 points, 16 rebonds et trois blocs alors que les Sixers se rendaient au Madison Square Garden et frappaient New York 105-98.

L'année suivante fut un affrontement avec leurs rivaux détestés, les Boston Celtics. Embiid a eu un autre gros match avec 34 points et 16 rebonds, mais Philadelphie a été victime d'un assaut de Kyrie Irving et a perdu un match difficile en prolongation 121-114.

Dans l'ensemble, Embiid affiche une moyenne solide de 29,5 points, 16 rebonds et 2,5 blocs dans sa carrière de Noël. Il cherchera à ajouter à ces chiffres mercredi contre les Bucks de tête de la NBA, ce qui sera un bon test pour voir où sont les Sixers en termes de poursuite de championnat.

