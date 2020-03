Un scout de la NBA décompose les matchs des stars de “Space Jam”, de Bugs Bunny à Elmer J. Fudd – The Athletic

LOONEY TUNE LAND – Bugs Bunny mesure 3 pieds 3 pieds, mais 4 pieds si vous comptez ses oreilles, selon l’annonceur play-by-play du film pour enfants à succès «Space Jam» de 1996.

Lola Bunny est 3-2. Tasmanian Devil est listé à 2-4. Et Daffy Duck, bien que sous-dimensionné, est en quelque sorte un attaquant.

Collectivement, ils sont censés affronter un tas de monstres avec un talent NBA.

Le film emblématique du réalisateur Joe Pytka, comme de nombreux téléspectateurs le savent, met en vedette l’entraîneur-joueur Michael Jordan et les Looney Tunes dans un match de basket épique.

Lorsque le propriétaire de Moron Mountain, un parc d’attractions de l’espace extra-atmosphérique, cherche de nouvelles attractions pour renforcer le divertissement, il envoie ses cinq Nerdlucks kidnapper les Looney Tunes. Les Nerdlucks sont des extraterrestres miniatures qui ne peuvent pas être plus grands qu’un pied chacun. Ils volent dans Looney Tune Land sur une fusée et alertent Bugs Bunny et ses collègues lors d’une réunion de la mairie qu’ils prévoient de les capturer tous comme esclaves. En réponse, Bugs Bunny dit au …

.