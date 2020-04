Un signataire du Boston Celtics doit faire en agence libre

Avant la suspension de la saison 2019-2020 en raison de COVID-19, les Celtics de Boston étaient à la troisième place du classement de la Conférence Est. Derrière le jeu stellaire de Kemba Walker, Jaylen Brown, Jayson Tatum, Marcus Smart et Gordon Hayward, Boston avait un dossier de 43-21 et semblait prêt à participer à des séries éliminatoires profondes.

Lors de sa première saison avec les Celtics, Walker était en moyenne de 21,2 points, 4,1 rebonds et 4,9 passes décisives. Le quadruple All-Star était sur un concurrent pour la première fois de sa carrière et avait hâte de jouer en séries éliminatoires.

Malheureusement, COVID-19 s’est produit et maintenant la saison 2019-20 pourrait être annulée. Si tel était le cas, ce serait un inconvénient pour tout le monde dans la NBA, car toutes les équipes de travail acharnées mises dans leur métier auront été gaspillées.

Le président des opérations de basket-ball des Celtics, Danny Ainge, était agressif au téléphone à la date limite des échanges de 2020. Cependant, Ainge a fini par ne pas faire de transaction malgré sa volonté. Les Celtics étaient liés à l’attaquant de puissance des Washington Wizards Davis Bertans et au centre des Cleveland Cavaliers Tristan Thompson. Boston avait besoin d’un gros, surtout pour les séries éliminatoires.

Si la saison 2019-20 finit par être annulée, Ainge et les Celtics devront se concentrer sur les plans de l’intersaison de l’équipe, tels que la préparation du repêchage 2020 et de l’agence libre. Il y aura beaucoup de joueurs de haut calibre disponibles pour signer sur le marché libre cette intersaison et les Celtics ont désespérément besoin d’un gardien de pointe derrière Walker et d’un grand homme qui peut aider l’équipe sur les planches.

Fred VanVleet, Goran Dragic et Jordan Clarkson sont les trois meilleurs gardes qui atteignent le marché libre en 2020. VanVleet et Dragic sont à la recherche de rôles de départ, donc les Celtics ne les poursuivront pas.

Clarkson, cependant, est un gars qui pourrait aider Boston, car il est un marqueur de micro-ondes solide sur le banc et peut jouer le meneur de jeu et le gardien de tir. Cela dit, il ne serait pas surprenant de voir Ainge and Co. poursuivre Clarkson.

Cependant, si les Celtics étaient intelligents, ils essaieront de récupérer Tristan Thompson à nouveau. Thompson devient un agent libre sans restriction cette intersaison, alors Boston n’aura pas à se séparer de quoi que ce soit pour acquérir “Double T”, qui est l’un des meilleurs rebonds de la NBA et n’a pas besoin du ballon en attaque pour être efficace.

La légende des Celtics, Paul Pierce, a tenté de convaincre Thompson de racheter les Cleveland Cavaliers et de signer avec Boston cette saison. Cependant, Thompson n’était pas prêt à perdre de l’argent et a fini par coller avec les Cavs.

Thompson pourrait jouer un rôle important sur les Celtics si Ainge signait le rebondeur féroce. Boston serait sage de renforcer sa profondeur centrale cet été et le rebond et la défense intérieure de Thompson seraient précieux pour l’équipe.

Tristan a également beaucoup d’expérience en séries éliminatoires. Il a joué dans quatre finales consécutives de la NBA avec LeBron James et faisait partie de l’équipe Cavs 2016 qui a tout gagné après avoir battu les Golden State Warriors en sept matchs.

Avant la suspension de la saison 2019-20, Thompson affichait en moyenne 12,0 points et 10,1 rebonds tout en tirant à 51,2% sur le terrain. Si les Celtics signaient le joueur de 29 ans, ils pourraient éliminer une formation de départ composée de Walker, Brown, Tatum, Hayward et Thompson, avec Smart, Brad Wanamaker, Grant Williams, Semi Ojeleye et Enes Kanter sortant du banc.

L’énergie, la défense, le leadership et le rebond de Thompson feraient des Celtics des prétendants au titre légitimes dans la Conférence de l’Est.