Un stellaire Ricky Rubio impose sa domination contre les Chicago Bulls

Nouveau jour de match en NBA. C’est tôt le matin Soleils de Phoenix a fait face Chicago Bulls dans l’Illinois, et a réussi à retourner en Arizona avec la victoire en poche. Le résultat a été 112-104, et il s’est développé avec triomphe pour les Suns grâce aux grandes performances de Ricky Rubio, DeAndre Ayton et Devin Booker.

Rubio a été très actif tout au long du match. La base espagnole a caillé l’un de ses meilleurs matchs de la saison et est restée proche d’obtenir un triple double: 18 points, 7 rebonds, 11 passes décisives et 2 interceptions. Booker et Ayton, le premier avec 29 points et le second avec 28, ont mené les attaques de Phoenix. Le jeune centre a également terminé avec 19 rebonds, ce qui a fait de lui le MVP du duel.

Du banc des Phoenix Suns très peu à souligner. Seuls deux des joueurs partis en remplacement ont réussi à marquer: Cameron Johnson (11 points) et Aron Baynes (4 points). Du reste, aucun n’a pu marquer.

Du côté des Bulls, la performance impressionnante du banc Coby White avec 33 points, 3 rebonds et 7-13 en triplets (53,8% T3) est à mentionner. Le jeune recrue profite de plus en plus de minutes sur la piste, et très probablement à partir de la saison prochaine, il commencera dans la franchise Illinois.

Zach LaVine, comme d’habitude tout au long de la saison, a été le meilleur du quintette de départ à Chicago. Malgré son séjour aux portes de l’All Star, l’escorte ne ralentit pas. Ce matin, 20 points, 4 rebonds et 5 passes décisives.

