Un week-end all-star pour les âges – The Athletic

Il est sûr de dire que le jeu All-Star NBA 2020 a été livré de manière énorme. Cela faisait un moment que le jeu n’avait pas livré autant de drames ou de divertissements et pour cela, nous devrions tous incliner nos casquettes au commissaire Adam Silver, Chris Paul, ainsi qu’à tous les autres qui ont contribué à ce remaniement massif.

J’étais l’une des nombreuses personnes à avoir complètement ignoré l’idée du changement de format, allant même jusqu’à penser qu’Adam Silver perdait peut-être sa capacité d’être un visionnaire dans son rôle. Dieu merci, beaucoup d’entre nous se sont trompés et le bureau de la ligue a tellement bien raison. Il y avait une intensité légitime au niveau des séries éliminatoires sur le terrain de l’équipe LeBron et de l’équipe Giannis. Joel Embiid transpirait plus abondamment qu’un premier Patrick Ewing dans les dernières minutes de ce match. Kyle Lowry a pris plusieurs accusations. Les deux équipes chassaient les décalages d’une manière calculée dans une mesure qui est généralement réservée au basket-ball en mai et juin. Giannis a déclaré aux journalistes que …

.