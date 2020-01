‘Uncut Gems’ méritait ces 4 nominations aux Oscars

Les nominés aux Oscars de cette année ont été annoncés lundi et il y a eu une absence notable dans littéralement toutes les catégories: Uncut Gems – un film frustrant et anxieux qui commence dans le cul d’Adam Sandler et GOES PLACES à partir de là.

D’une part, je comprends. Uncut Gems n’est pas une chérie de l’Académie examinant la fragilité de la condition humaine ou un film de guerre à gros budget. C’est un simple film sur un mec avec un diamant, un problème de jeu et la complexité d’essayer de rencontrer Kevin Garnett.

Mais c’est aussi légitimement un très bon film, je pense. J’ai regardé Uncut Gems deux fois maintenant et je ne sais toujours pas si je l’aime vraiment, ce qui témoigne de la nausée et du stress de toute cette affaire. Cela devrait signifier quelque chose aux yeux de l’Académie. Beaucoup de films cette année vous feront vivre des émotions, mais rien ne vous fait ressentir ces émotions comme Uncut Gems.

Le film n’obtiendra peut-être jamais la reconnaissance qu’il mérite, mais j’aimerais donner des accessoires aux plus gros snobs qui méritent une certaine reconnaissance cette saison.

Meilleure image.

En son cœur, Uncut Gems est tout à fait prévisible. Nous sommes conditionnés à savoir que les sacs à poussière de film obtiennent rarement des fins heureuses, mais ce que le film fait si magistralement, c’est vous faire racine pour Howard Ratner, puis vous sentir sale pour l’enraciner pour lui. C’est un homme imparfait qui hésite à être plus faux avec des connaissances qu’une Rolex à 10 $, à être totalement répréhensible avec les gens qu’il aime.

Tout le monde dans la vie de Ratner est un accessoire pour favoriser ses propres dépendances. Les dépendances au jeu, aux femmes, à l’argent, au statut – et à sa vie encombrée sont devenues si difficiles à gérer que chaque mensonge, chaque nouvelle entreprise ajoute un autre bagage émotionnel à un avion surchargé qui a du mal à rester dans les airs.

Uncut Gems concerne tout et rien en même temps. C’est une corde raide incroyablement difficile à marcher en tant que cinéaste, et les frères Safdie le font magistralement. C’est honnêtement un étourdissement que ce film n’ait pas reçu de reconnaissance. Il aurait dû faire la liste.

Adam Sandler.

J’entendrai des arguments selon lesquels le champ était trop plein pour que Uncut Gems se faufile dans le meilleur film, mais c’est une parodie que Sandler n’a pas obtenu de nomination pour le meilleur acteur. C’était une performance de tour de force qui prouve qu’avec le bon script, Sandler peut jouer son cul.

Le travail de Sandler en tant que Howard Ratner était si crédible que c’est presque comme s’il existait une chronologie alternative là où était la vie de Sandler. La performance était profonde, avec une vulnérabilité écrasante d’âme mariée à des actions grotesques de telle sorte que chaque scène était évocatrice d’une manière ou d’une autre. Il n’y avait pas d’espace perdu, pas de paille à couper – et nous nous retrouvons avec une étude de caractère brute et réelle d’un homme regardant le monde autour de lui s’effondrer.

Sandler a dit en plaisantant que s’il n’obtenait pas une nomination aux Oscars pour Uncut Gems, il ferait volontairement le pire film de tous les temps. Je suppose que nous devrons attendre et voir ce qu’il en adviendra.

Mais sérieusement, les meilleures performances viennent de l’inattendu. Si vous m’aviez dit il y a six mois que je plaiderais sérieusement pour qu’Adam Sandler soit nominé pour le meilleur acteur dans un film de jeu, je me serais giflé – et pourtant, nous y voilà. Ce n’est pas la première performance avec une profondeur émotionnelle pour l’acteur (Punch Drunk Love, Funny People) mais c’est la première qui transcende la comédie et prouve que Sandler n’est pas qu’une blague.

Kevin Garnett.

Je n’ai pas un bon argument ici. Je pense juste que ce serait amusant de voir Kevin Garnett nominé pour un Oscar.

Meilleur score.

Parfois, la partition d’un film mérite d’être reconnue pour son poids émotionnel. Peut-être se démarque-t-il par son écoute innée. Dans Uncut Gems, le score sert un objectif: tout soutenir. Si vous avez vu le film, il est probablement difficile de trouver quoi que ce soit sur la musique qui se démarque autre qu’une performance de The Weeknd, mais elle est là et elle a un impact.

Avec une ambiance de synthé New Age gonflée qui se sent distinctement des années 80, il souligne les tentatives de Howard pour rester pertinent dans un monde qui le passe rapidement. Il contribue également à créer des tensions avec son électronique grégorienne chant-esque troublante qui ponctue chaque scène avec un sentiment omniprésent que quelque chose est sur le point de mal tourner.

Le ton n’est pas très différent du travail de Trent Reznor et Atticus Ross sur The Social Network, qui a remporté un Oscar; cette année, Star Wars: The Rise of Skywalker est nominé pour John Williams, qui fait en grande partie la même chose qu’il fait avec la série depuis 40 ans.

Uncut Gems méritait plus.

Le film aurait-il vraiment dû gagner l’un de ces prix?

Non, probablement pas. Je veux dire, je suis réaliste ici. Cela dit, j’ai vu la plupart des films en nomination cette année et Uncut Gems est toujours celui qui m’a le plus marqué. Je veux dire aux gens de voir ce film ne serait-ce que pour parler après pour savoir ce qu’ils ont emporté.

C’est dommage et le film méritait plus.