Une ancienne superstar de la NBA discute de la vie de DJ

BOSTON – Quatre fois champion de la NBA Shaquille O’neal est un homme de nombreux surnoms et surnoms. DJ Diesel est celui qui retient davantage l’attention ces derniers temps.

Le joueur de 47 ans de la NBA All-Star, âgé de 47 ans, s’intéresse depuis longtemps à son personnage en dehors des sports. Que ce soit en tant qu’acteur ou homme d’affaires, il n’est jamais surprenant d’entendre son nom apparaître lors de la discussion d’un nouveau projet. De plus, il n’est pas choquant de le voir réussir en musique – son premier album est devenu platine en 1993.

Maintenant, il gagne l’amour des fans dans des festivals comme Lollapalooza à Chicago et Tomorrowland en Belgique. Plus récemment, O’Neal s’est produit devant une foule à guichets fermés de 1 800 personnes au Big Night Live de Boston. Les personnes présentes étaient des gens de tous âges, y compris un certain nombre de personnes portant des maillots rétro des Lakers de Los Angeles malgré leur public en Nouvelle-Angleterre.

Une personne qui a regardé l’événement était la star des Boston Celtics Jaylen Brown, qui s’est senti inspiré par la performance et envisage maintenant de faire tourner ses propres sets comme passe-temps.

Le set d’O’Neal comprenait un large éventail de musiques, allant de “Hey Ya!” De OutKast à “Love Shack” de The B-52 (une manière intelligente de faire crier son nom) pendant la soirée.

Auparavant, HoopsHype a eu la chance de rattraper O’Neal pour une conversation en tête-à-tête exclusive sur les raisons pour lesquelles il fait ce qu’il fait et son expérience en tant qu’interprète.

Vous avez joué à Boston assez récemment. Vous jouez à Big Night Live ce soir. Vous avez également joué au Grand Boston et à The Mémoire dans le nouveau casino Encore. Quels sont vos souvenirs de ces émissions et qu’est-ce qui vous fait revenir?

Shaquille O’neal: Boston a toujours été très accueillant pour moi, surtout depuis que je suis devenu The Big Shamrock. Mais même avant ça. Cette ville aime juste travailler dur, jouer dur et s’amuser. Je fais ça aussi depuis les jours de House of Pain. Chaque fois que j’ai la chance de revenir ici, je veux leur faire savoir que je les manque et essayer de faire un bon spectacle.

En quoi ce DJ set sera-t-il différent de celui où vous dirigiez le Boston Pops Orchestra en 2010?

Shaq: Oh, ça va être très différent. Ces enfants, après une dure semaine, veulent juste sortir. C’est un peu comme un match de basket. Les gens me demandent toujours: pourquoi fais-tu ça? Je ne suis rien payé. C’est ici mon jeu ce soir. Boston jouait à la Nouvelle-Orléans et a marqué 140 points. Je suis sur le point d’y aller et d’obtenir un score de 140. Mon truc est que ces enfants dépensent leur argent durement gagné, non? Vous devez leur donner un spectacle.

Vous avez dit que ces émissions ressemblaient à celles du jeu 7. Décrivez les similitudes en termes d’atmosphère et comment vous jouez?

Shaq: C’est vrai. Tu sors. La foule se déchaîne. Ils vous attendent pour frapper votre tir. Vous leur donnez un coup de banger et vous les faites monter et descendre. Et vous continuez. Vous les décomposez puis appelez une temporisation. Laissez-les reprendre leur souffle. Et puis vous les cassez. Il y a quatre quarts complets de DJ.

Quelles sont certaines des choses que nous allons voir lorsque vous monterez sur scène?

Shaq: Je m’en fiche si je me blesse si je vais dans la foule. Lorsque votre chanson préférée apparaît, peu importe qui vous êtes ou ce que vous êtes. Vous regardez autour de vous la personne à côté de vous et tout le monde fait la même chose. Tout le monde brouille juste. Je n’ai jamais eu de problème. Je fais ça depuis 30 ans. Je ne sais jamais ce que je vais faire jusqu’à ce que je sois là-bas. Je dois regarder la foule avant de savoir quoi jouer. J’ai une centaine de chansons parmi lesquelles je peux choisir.

Donc, s’ils chantent “C’est comme ça que je bat Shaq” d’Aaron Carter, leur laisseriez-vous cela?

Shaq: Oui. Oui je voudrais.

Avec votre taille, devez-vous obtenir des plates-formes personnalisées ou quelque chose comme ça? Je sais que Skrillex mesure 5 pieds 5 pouces. Est-ce un obstacle ou quelque chose comme ça étant plus grand que les autres personnes qui font cela?

Shaq: Non, je ne veux rien de personnalisé. Parfois, ils soulèvent la scène. Mais je dois leur dire de ne pas faire ça. Parce qu’alors les gens ne pourront pas voir et je veux que les gens voient ça. Si je dois me baisser, je me baisserai. Je ne veux rien de spécial. Chaque fois que vous entrez dans le genre de quelqu’un d’autre, vous devez gagner le respect des gens. Je peux aller chercher de l’or mais je ne veux pas que je veuille juste ce que quelqu’un d’autre fait.

Une chose que j’aime, c’est que vous dites que vous respectez le genre de la basse. Je suis curieux: que serait-il arrivé si vous aviez poursuivi ce travail à plein temps? Je sais que vous êtes entré dans ce domaine quand vous aviez 16 ans et que vous avez acheté la console de mixage.

Shaq: Comme sans être Shaq?

Eh bien, tu vas toujours être Shaq avec ton personnage et ton charisme. Mais oui, sans être joueur de basket.

Shaq: Sur la base de ma mentalité, je serais considéré comme l’un des meilleurs DJ. Je fais ça pour moi, je ne fais pas ça pour gagner ma vie. Mais je sais que j’étais ce gamin qui voulait Ennemi public et LL Cool J et Big Daddy Kane. C’est donc à propos d’eux. Je respecte le fait qu’ils soient venus me voir. Je veux toujours donner à mes fans une soirée inoubliable. C’est vraiment similaire à un match 7. C’est un match de championnat et Shaq va gagner ce soir. C’est fini. Je le respecte et j’aime ce défi.

Quand vous étiez au LSU, étiez-vous des soirées et des événements de DJ, etc.?

Shaq: Tout le temps. De grandes fêtes aussi. 100, 200, 500 personnes. Les clubs aussi.

Comment était-ce en tant que basketteur? Parce que vous étiez manifestement très excité en tant que perspective lorsque vous étiez au collège.

Shaq: C’était toujours Shaq et Shaq doit toujours représenter. Je m’assure que les gens sont partis heureux. Je me mets beaucoup de pression. Pratique, pratique, pratique, pratique, pratique. Je suis mon pire critique.

Drake a les paroles «Je jure que le sport et la musique sont tellement synonymes / Parce que nous voulons être eux, et ils veulent être nous».

Shaq: C’est vrai. Nous n’en avons jamais parlé dans les vestiaires. Mais je sais pour un fait. À la maison ou à l’extérieur, j’avais une chaîne en corde d’or et un chapeau Kangol et j’étais dans les vestiaires, à écouter “Real Bad Boyz” de Big Daddy Kane. Et quand je l’ai enlevé et que je l’ai mis dans mon mauvais état et que j’ai changé mes chaussures et mon équipement, j’étais Dr. J. Dès l’âge de 9-10 ans, j’ai pratiqué les deux en même temps. Je dribblais et puis je suis rentré chez moi et j’écrivais des rimes et faisais des battements dans ma tête. Quand j’ai eu mes premières platines, j’ai appris à me gratter. Je me suis appris à mélanger et à rapprocher les tempos. Je fais ça depuis longtemps.

Vous n’êtes donc pas surpris quand vous voyez des gars comme Damian Lillard et Marvin Bagley III cracher leurs propres morceaux?

Shaq: Je sais que c’est dans leur sang et je sais pourquoi ils le font. Nous avons tous grandi de la même manière.

À quel point appréciez-vous, en tant qu’entrepreneur et interprète, que vous êtes devenu une personne si multidimensionnelle? Vous êtes à la télévision tous les jours, vous avez participé à tant de choses.

Shaq: Je suis très reconnaissant. Ce qui est cool pour moi, c’est que je l’ai fait toute ma vie. Alors quand je jouais au basket, je rappais. Quand je rappais, j’étais DJ. Quand j’étais DJ, j’étais assis là comme si j’étais une star de cinéma. Quand je faisais ça, je faisais ça. J’écrivais des publicités. J’essayais de faire rire les gens. J’ai 47 ans. Ça fait 45 ans comme ça. J’ai toujours été un artiste. J’ai toujours été un clown de classe. Je fais ce que je viens de faire. Je ne suis pas entré dans la ligue et je n’ai pas dit que je voulais être rappeur. Je reçois une offre pour un contrat de cinq albums. J’ai dit que je ne pense pas que le monde aimerait que je rappe. Cependant, si vous me permettez de rapper avec tous mes rappeurs préférés, je le ferai. Puis j’ai rencontré ces gars et j’ai dit que je voulais faire du DJ. C’est tout ce que je fais. C’est pourquoi je pense que cela me vient si naturellement.

Que pensent vos enfants, adolescents, du dubstep que vous faites tourner?

Shaq: Ils l’adorent. Ils viennent toujours à mes spectacles. Ils l’adorent. Pour eux, je suis plus «papa cool» et je laisse leurs mamans faire la discipline. Je suis juste: “hé, allons faire un tour” et montre-leur des choses. Laissez-les s’amuser. Respectez les gens et vos aînés. Sois gentil. Soyez courtois. Faites ce que vous êtes censé faire. Mais comme quand ils passent du temps avec moi, c’est plus juste passer du temps et ils sont dans les coulisses et savent à quel point c’est un privilège.

Lorsque j’ai interviewé Bol Bol, je lui ai posé des questions sur ses perspectives prometteuses et il a dit: Josh Christopher et Shaqir O’Neal. Comment ça se passe avec son expérience au lycée jusqu’à présent?

Shaq: Il est en Géorgie avec moi, jouant dans une petite école là-bas. Je me prépare à déchaîner toutes mes astuces sur lui. Mais c’est amusant d’être papa. Je pense que ce qu’ils comprennent et respectent à mon sujet, c’est qu’ils savent que je prends la parole. Je peux donc leur montrer mes mouvements en tant que grand homme. Mais je peux aussi dire Kobe Bryant l’a fait comme ça. Et leurs yeux s’ouvrent. Je dirai Tracy McGrady l’ont fait comme ça et ils feront attention. Je fais partie des grands mais j’ai aussi joué avec les grands donc quand je l’enseigne, ils y sont ouverts.

En tant que personnalité publique, quelles sont les choses que vous avez enseignées à vos enfants?

Shaq: Règles simples: aimez les autres, soyez gentils, courtois et suivez vos rêves. Je leur dis tout le temps que le monde n’a pas besoin d’un autre moi. Soistoimême. Les gens vont essayer de vous mettre la pression. Je leur dis d’être le meilleur possible. Je sais que les enfants sont très influencés par les médias sociaux. C’est à la fois une bonne et une mauvaise chose. Je dois leur dire tout le temps qu’ils n’ont pas à être comme moi.

