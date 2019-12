Une astuce des Bucks pour former une défense d'élite

Lorsque les Golden State Warriors ont commencé leur entrée dans une dynastie, ils ont inauguré une révolution croissante du basket-ball. Ils ont construit une infraction autour d'un mouvement de balle vertigineux qui a créé et mis à profit la grave menace des tirs de 28 pieds. Ensuite, leur défense a neutralisé le mouvement efficace du ballon avec des commutateurs sur les cinq positions, construisant efficacement un mur défensif mobile de joueurs de taille similaire.

Leur immense succès a fait croire que le changement était le seul antidote à l'expansion sur le terrain du jeu sur le terrain. Alors que les tireurs ont réussi à coloniser et à tirer depuis des avant-postes éloignés plus loin de la ligne des trois points, la stratégie défensive de Golden State – cooptée plus tard par les Houston Rockets – est devenue le moyen pour les défenses de faire face à deux zones de danger de plus en plus divergentes en même temps. Les Warriors ont pu limiter les menaces bien au-delà de la ligne des trois points, mais possédaient également le poids nécessaire pour arrêter les adversaires à trois pieds de distance. Pour défendre dans cette nouvelle ère moderne, une bonne défense devait supposément bien faire les deux.

Ou le font-ils? Les Milwaukee Bucks 2019-2020 prouvent catégoriquement le contraire.

La défense, avec Giannis Antetokounmpo, explique le statut de Milwaukee comme la meilleure équipe de la NBA. Pendant Noël, les Bucks accordent moins de points pour 100 possessions que n'importe quelle équipe de la NBA depuis les Spurs de 2015-2016. Mais la stratégie des Bucks n'est pas due à une approche adaptative qui donne la priorité à l'ensemble du terrain de manière égale. C'est en fait dû à la décision de concentrer toute leur attention sur un domaine du terrain: le bord. Au lieu d'essayer de se défendre partout, les Bucks défendent vraiment la zone la plus importante et laissent tomber les jetons là où ils pourraient autrement.

Il suffit de regarder cette faible tentative de Clippers de se rapprocher à distance du panier. En aucun cas, les Bucks ne laisseront cela se produire facilement.

La défense de la jante des Bucks est sans précédent dans l'ère moderne. Pour la deuxième saison consécutive, les Bucks autorisent le pourcentage le plus bas de tirs adverses sur la jante et le taux de conversion le plus bas lors desdites tentatives, selon Cleaning the Glass. Ils ne laissent pas les équipes y arriver souvent, et dans les rares cas où ils le font, ils ne les laissent pas marquer facilement.

Mais les Bucks de cette année ont augmenté leur défense de jante à un autre niveau. Seulement 29 pour cent des tirs adverses sont au cerceau, la marque de ligue la plus basse depuis le Orlando Magic 2010-11. Pendant ce temps, les adversaires tirent moins de 54% sur ces tirs, le pourcentage le plus bas depuis les Indiana Pacers 2013-14. Aucune autre équipe n'a terminé première dans les deux catégories depuis les Rockets de 2006-07.

Une excellente défense de la jante nécessite un grand gars grand pour lever les bras haut dans le ciel sans encrasser. Les Magic, Pacers et Rockets ont tous été construits autour de ce type de joueur: Dwight Howard pour Orlando, Roy Hibbert pour Indiana et Yao Ming pour Houston.

Les Bucks l'ont aussi, mais sous la forme de deux joueurs: Brook et Robin Lopez. Ils sont une dyade dans la force, un duo protecteur de bord invisible depuis des générations. Ensemble, ils fournissent la base à Mike Budenholzer pour construire une zone d'interdiction de vol de 48 minutes autour de la jante.

Leur liaison de force de jante exceptionnellement forte est essentielle à l'approche globale des Bucks. Robin a toujours montré le pouvoir de rester vertical sans encrasser ni craindre l'embarras. Il a modifié d'innombrables coups au fil des ans en se mettant en position et en restant gros. Maintenant, il fait de même à Milwaukee, quoique en quelques minutes plus limitées.

Brook, d'autre part, a connu un réveil après avoir rejoint les Bucks il y a deux saisons. Destiné depuis longtemps à être une figure oubliée piégée dans un avant-poste éloigné de la NBA alors que le reste de la galaxie était en guerre, Brook ne fait que profiter de ses dons en tant qu'ancre défensive pour une équipe d'élite. Il étend ses bras presque aussi bien qu'il les étend vers le ciel, fermant l'espace que les adversaires pourraient utiliser pour exploiter son manque de vitesse du pied. De petites manœuvres comme celle-ci, où il garde les bras tendus sans quitter les pieds, ralentissent l’élan de l’offensive et permettent aux principaux défenseurs des Bucks de récupérer.

Les Lopii n’arrêtent pas toujours la pénétration du dribble sur ses traces, mais leur présence affaiblit la force du tir éventuel autour du panier. Si les Lopii étaient une seule personne, ils autoriseraient 44,7% des tirs sur une moyenne de 9,5 tirs par match défendu au panier, selon les données de suivi de NBA.com. Il faut beaucoup d'élan vers l'avant pour les mettre hors de position, et les Bucks ne laissent pas les pilotes obtenir aussi facilement.

Ce chiffre de 44,7% est stupéfiant. Selon le nettoyage de la vitre, le pourcentage moyen de buts d'équipe sur le bord de la jante est d'environ 62,7%. Imaginez devoir remplacer près de 10 de ces tirs à chaque match par des sauteurs de 16 pieds, ou peut-être des bombes à longue portée de grands tireurs de périmètre, mais sans le point supplémentaire. C’est comme ça que d’essayer de faire un lay-up ou d’essayer de faire un dunk contre l’un des frères Lopez.

Les Lopii ne sont pas les seuls joueurs de Bucks à transformer la zone réglementée en zone interdite. Il aide également à avoir un monstre grec de 7 pieds à l'arrière, fermant tout l'espace que le Lopii cède et nettoyant tout gâchis résiduel qu'ils peuvent avoir renversé.

La mobilité de Giannis Antetokounmpo se marie parfaitement avec la maîtrise verticale du Lopii. Il couvre tellement d'espace latéralement que les Bucks sont capables de tenir compte des menaces qui pourraient autrement résulter du fait que les conducteurs contournent la Lopii. Antetokounmpo est à la fois une ombre imminente et un premier intervenant. Sa simple présence empêche les passes de se faire et les tirs de monter.

Pourtant, sa vitesse et son instinct peuvent également les effacer s'ils passent à travers.

Avec la combinaison d'Antetokounmpo et d'un frère Lopez autour du panier, c'est une merveille que quiconque voit même la jante. Regardez Domantas Sabonis d'Indiana, un puissant finisseur qui intimide presque n'importe qui d'autre dans la ligue, tout petit à côté d'eux.

La touche finale revient aux autres joueurs sur le terrain. Bien que les Bucks aient beaucoup de taille autour du panier, leurs joueurs de périmètre ont également fermé la jante de deux manières différentes.

La première consiste à refuser le ballon, avec un pincement agressif sur les talons des porteurs de ballon après qu'ils semblent avoir été battus. Les Bucks sont experts dans une stratégie défensive connue sous le nom de «verrouillage supérieur», qui implique de sur-jouer les tireurs hors des écrans afin qu'ils ne puissent pas s'ouvrir. Lorsqu'elle est bien faite, cette forme de défense empêche l'élan de descente qui résulte souvent du fait qu'un joueur sort d'un écran de pindown. Il peut être dévastateur lorsqu'il est exécuté de concert avec un grand homme patrouillant la peinture et coupant toutes les coupures de porte dérobée.

Les Bucks poursuivent également les manieurs de balle à travers, autour et derrière les écrans de manière plus traditionnelle. Eric Bledsoe est un maître dans cette approche, mais il n'est pas le seul. Donte DiVincenzo est également excellent pour se faufiler autour des écrans et mordiller les talons des gardiens de ballon.

Mais les Bucks sont également prêts à passer sous les écrans à billes pour protéger davantage la peinture, même si cela se traduit par un triplement ouvert au-dessus de la pause. Le but est de protéger le panier à tout prix, quoi qu'il arrive.

Cela nous amène à la particularité de la stratégie de Milwaukee qui la sépare de ces approches changeantes qui semblaient être la voie de l'avenir. Il s'avère que les Bucks rapportent beaucoup de tentatives à trois points.

Autoriser les trois points ne semble pas intelligent, mais les Bucks ont et ont toujours la meilleure défense de la ligue. L'année dernière, 36,3% des tirs adverses étaient des trois, la note la plus élevée de la ligue. Cette année, 38,7% d'entre eux sont trois, ce qui est le troisième derrière Toronto et Miami. En échange de transformer la jante en forteresse, les Bucks laissent la ligne à trois points sans surveillance. Ils ont transféré toute la puissance dans les boucliers du déflecteur arrière, pour ainsi dire.

Pourquoi cette stratégie fonctionne-t-elle si bien? L'une des raisons est que les Bucks autorisent les «bons» trois, dans la mesure où n'importe quelle équipe peut les contrôler. Ils se classent plus près du milieu du peloton dans les trois coins cédés, qui sont plus dangereux, et permettent à la place les tentatives les plus élevées de la ligue. Ils se spécialisent dans l'abandon du pied de page semi-ouvert de 26 pieds d'un grand homme d'étirement moyen plutôt que de la pop de coin rythmée par le mouvement de la balle du coup du lapin qui a commencé par la pénétration du dribble. En d'autres termes, des photos comme celles-ci.

Il est difficile de quantifier la qualité de prise de vue de ces trois pointeurs en une passe. Techniquement, Marc Gasol atteint 35% de ses trois respectables et Kelly Olynyk est à 41% en tant que rouage clé de la deuxième unité de Miami.

Mais bon nombre de ces marques surviennent après que les équipes ont mis le ballon dans le panier, puis l'ont expulsé. Dans ces cas, les trois au-dessus de la pause sont un effet d'une séquence orchestrée par l'infraction. Ils ont placé le ballon dans la zone dangereuse de la défense et en ont contrôlé la possession. S'agit-il vraiment des mêmes tirs s'ils vous sont plutôt donnés par la défense avant que vous puissiez infiltrer la zone dangereuse? La stratégie des Bucks repose sur l'idée qu'ils ne le sont pas, et il est difficile de contester les résultats.

(Soit dit en passant, les Raptors et Heat sont également des unités défensives parmi les 10 premières malgré avoir permis une tonne de tentatives à trois points. Peut-être que le vieil adage au-dessus de vivre et mourir par les trois a une certaine vérité. Peut-être que protéger la jante est en fait plus plus important que jamais à l'ère des trois points.)

Il y a toujours un souci que les Bucks rencontrent un adversaire qui devient chaud sur une courte période. Peut-être que la rigidité de leur succès défensif est uniquement liée à la monotonie de la saison régulière et est vulnérable dans une série éliminatoire, lorsque les ajustements schématiques sont constants. Peut-être avez-vous vraiment besoin d'être adaptable pour gagner en mai et juin. Nous ne le saurons pas avant d'y arriver.

Mais pour l'instant, la défense des Bucks devrait enseigner à cette ligue de copie une leçon précieuse. Parfois, il est vraiment plus efficace d'être bon dans une chose que d'essayer d'être bon dans tout. Une bonne défense consiste moins à rechercher la perfection qu’à jouer avec ses forces sur le long terme.

Faites-le suffisamment et les jeux seront joués selon vos conditions. En fermant la jante, les Bucks réduisent le basket-ball à un concours de tir de saut tout en possédant le meilleur pilote du monde. Ils ne gagneront pas ce genre de concours à chaque fois, mais les chances sont fermement en leur faveur.