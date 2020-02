Une attaque à score équilibré soulève Thunder contre Detroit

Un peu plus de 24 heures après l’échec d’un accord pour envoyer Danilo Gallinari à Miami, il était sur la ligne de départ du Thunder et a marqué les trois premiers points de la victoire 108-101 d’Oklahoma City contre les Pistons.

Gallinari était l’un des cinq joueurs de l’OKC à deux chiffres.

Le Thunder a été mené par Chris Paul qui a marqué 22 points sur un tir de 7 sur 11 tout en saisissant six rebonds et en récoltant sept passes décisives.

Shai Gilgeous-Alexander en avait 21, tandis que Gallinari, Dennis Schroder et Steven Adams ont marqué respectivement 19, 18 et 16.

Lu Dort a mérité le départ encore une fois, jouant 25 minutes, tandis que Terrance Ferguson en a vu 14. Le retour de Ferguson plus tôt cette semaine a rendu la rotation plus compliquée, et Hamidou Diallo a vu ses minutes diminuer en conséquence.

C’est quelque chose que Billy Donovan a déclaré aux journalistes après le match, il travaille.

«Nous avons une liste complète, un effectif complet de joueurs. L’une des choses que je dois faire est de trouver des rotations. … Il doit rester prêt. J’ai toujours confiance en lui et j’ai confiance en lui. »

Avec cette victoire, le Thunder a dépassé son total de victoires prévu de 31,5 en pré-saison, passant à 32-10 cette année. Oklahoma City en a remporté quatre d’affilée et neuf de ses 10 derniers.

OKC a grimpé à la sixième place du classement de la Conférence Ouest, juste un match derrière l’Utah Jazz, qui avait perdu cinq matchs de suite avant son match contre les Portland Trail Blazers vendredi soir.

Le Thunder reste au Chesapeake Energy Arena quand il accueillera les Boston Celtics dimanche après-midi. Le coup d’envoi est donné à 14 h 30. CT.

