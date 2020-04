Une autre analyse pessimiste du rendement à moyen terme de la NBA

À ce stade du film, personne ne sait quand la NBA reviendra, si dans 1 mois, 2 ou 3. Les États-Unis sont le pays qui souffre le plus en ce moment avec la crise de la coronavirus et cela rend le retour des compétitions sportives et du reste des activités qui indiqueraient le retour à une vie normale assez lointain.

Dans l’ensemble, en raison de l’augmentation du nombre de cas, les analystes sont actuellement extrêmement pessimistes quant à un retour de la ligue à la mi-place. C’est ce que pense la ligue aujourd’hui selon Adrian Wojnarowski:

“Il y a encore de l’espoir autour de la ligue et il y a toute une série de plans, de contingences et d’idées qui viennent des bureaux de la ligue, des équipes, des managers, des scientifiques du sport, des médecins de la ligue et de la Players Association.

Mais il y a aussi un grand niveau de réalisme qui commence à devenir de plus en plus sérieux, indiquant qu’il sera très difficile de reprendre à nouveau cette saison, car il est clair qu’il n’y a pas de dates pour certains des matchs restants à jouer. saison régulière qu’ils pourraient couronner un champion légitime, avec une structure éliminatoire, cela suffirait pour que le champion ne mette pas d’astérisque, c’est ce qui est recherché aujourd’hui. Ils savent qu’ils se battent contre la montre en ce moment et il y a beaucoup de doutes dans la NBA aujourd’hui quant à savoir s’il sera possible de revenir ou non. “

L’idée de jouer le reste de la saison régulière est complètement exclue. Maintenant, ce qu’ils envisagent, ce sont des scénarios de séries éliminatoires possibles, dans lesquels ils envisageraient même de passer de 16 à 12 ou même à 8 équipes (il y a beaucoup de discussions sur un tournoi fermé à Las Vegas). Nous verrons ce qui finira par arriver, mais les choses ne vont pas bien pour le moment.

