Une chronologie de l’histoire étrange entre les Packers et les Seahawks

Les Seahawks de Seattle sont particulièrement sujets à l’étrangeté. C’est un produit des Seahawks jouant dans des matchs plus spectaculaires que toute autre équipe de la NFL. Au cours des huit dernières saisons, ils ont fait partie des 82 matchs les plus marquants de la ligue décidés par un score.

Jouez dans autant de matchs serrés et vous aurez certainement des finitions mémorables.

Et aucune équipe n’a été un meilleur partenaire de danse pour un maximum de folie que les Packers de Green Bay. Les deux franchises ne se sont rencontrées que 22 fois – en grande partie parce que les Seahawks étaient dans l’AFC jusqu’en 2002 – et 13 de ces affrontements se sont produits au cours des 16 dernières années, dont trois en séries éliminatoires.

Maintenant, pour la quatrième fois, les Seahawks et les Packers devraient se rencontrer en séries éliminatoires.

Seattle est aussi exaspérant que jamais avec 12 de ses 16 matchs de saison régulière en 2019 décidés par huit points ou moins. Même une victoire de 17-9 contre les Eagles lors du Wild Card Weekend a été inutilement serrée, Carson Wentz étant mis à l’écart pour la majorité du match.

Les Packers n’ont pas non plus fait exploser les équipes. Malgré une fiche de 13-3, l’équipe a terminé la saison régulière n ° 18 en attaque et n ° 18 en défense.

Tout cela signifie que la réunion de la Divisional Round est mûre pour le chaos avec le panel d’experts de SB Nation qui a du mal à décider quelle équipe choisir. Les pronostiqueurs pensent que le match sera proche et que les parieurs sautent sur les Seahawks en tant qu’outsider.

Mais même si cela finit par fournir une finition inoubliable, il faudra beaucoup pour être le plus fou de l’histoire des Seahawks-Packers. Voici une chronologie des brûleurs de grange entre les deux équipes:

4 janvier 2004: “Nous voulons le ballon et nous allons marquer”

La toute première rencontre d’après-saison entre les Seahawks et les Packers a également été l’un des rares matchs serrés auxquels les deux équipes ont joué à ce point. Les trois affrontements antérieurs ont tous été décidés par au moins 20 points, ce qui fait d’une victoire de 20-14 des Seahawks en 1990 leur dernier combat à mi-chemin décent.

En 2003, les Packers et les Seahawks ont tous deux terminé la saison avec des victoires à deux chiffres et se sont affrontés au Wild Card Round. Non seulement il promettait d’être un jeu de qualité, mais il était en fait à la hauteur du battage médiatique.

Brett Favre et Matt Hasselbeck ont ​​tous deux lancé pour plus de 300 mètres, tandis que les demi-arrières Ahman Green et Shaun Alexander ont échangé des scores. Green a couru pour deux touchés au quatrième trimestre pour donner aux Packers une avance tardive. Le troisième touché d’Alexander de la journée a permis de remonter le match à la dernière minute du règlement.

Mais le moment le plus mémorable du jeu n’a même pas été un jeu. C’était le tirage au sort des heures supplémentaires. C’est à ce moment-là qu’Hasselbeck (un ancien quart des Packers, rien de moins) a fourni la citation ultime «Icare volant trop près du soleil». Après avoir remporté le tirage au sort, il a dit avec confiance à l’officiel: “Nous voulons le ballon et nous allons marquer”. Bien sûr, vous pouvez deviner comment cela s’est avéré:

L’orgueil d’Hasselbeck est immédiatement revenu le mordre quand Al Harris a sauté un itinéraire et a renvoyé une interception de 52 mètres pour un touché gagnant. Les Packers ont continué à perdre au tour suivant contre les Eagles, mais au moins ils nous ont donné quelque chose qui est toujours hilarant 16 ans plus tard.

27 novembre 2006: Neige à Seattle

Le tout premier match à domicile des Seahawks avec de la neige a eu lieu lundi soir contre une équipe habituée à jouer dans le froid. Alors que les Seahawks avaient des aspirations en séries éliminatoires avec un dossier de 6-4, c’était la première année du mandat de Mike McCarthy à Green Bay et les Packers n’ont inscrit que 4-6.

Mais c’est Green Bay qui a pris rapidement les devants.

Hasselbeck est revenu après avoir raté quatre matchs en raison d’une blessure à la jambe et n’a pas connu un bon début contre l’équipe qui est devenue son ennemi deux ans plus tôt. Il a retourné le ballon quatre fois en première période, avec trois interceptions et un échappé.

Au troisième trimestre, les Packers avaient une avance de 21-12, puis Hasselbeck a basculé un interrupteur. Il a lancé trois touchés au cours des 22 dernières minutes pour mener Seattle à une victoire de 34-24. Ce n’était pas exactement une fin folle, mais Hasselbeck a exorcisé certains démons Packers lors de la victoire de retour.

24 septembre 2012: The Fail Mary

Un conflit de travail entre la NFL et la NFL Referees Association a entraîné l’embauche de fonctionnaires de remplacement – issus des écoles secondaires, des divisions universitaires de niveau inférieur, de l’Arena Football League et de la Legends Football League – pour combler le vide. Sans surprise, ils ont commis de nombreuses erreurs.

Le monde a semblé oublier que l’équipe habituelle des officiels de la NFL le fait aussi, quoique dans une moindre mesure. Pourtant, le raz de marée de la critique a finalement forcé la NFL à céder aux exigences de la NFLRA et à accepter une nouvelle convention collective.

La paille finale a été le dernier match d’une compétition de football du lundi soir entre les Packers et les Seahawks.

Green Bay avait une avance de 12-7 dans les dernières secondes du match, mais le quart recrue de Seattle, Russell Wilson, tentait de mener son équipe sur le terrain pour un touché gagnant. Une passe de 22 verges à Sidney Rice a conduit les Seahawks à la ligne des 24 verges des Packers, puis trois passes incomplètes consécutives n’ont laissé à Seattle d’autre choix que de lancer pour la zone des buts.

Wilson a lancé un ballon dans une masse de six joueurs et le receveur des Seahawks Golden Tate et le sécurité des Packers MD Jennings ont attrapé le ballon. Ils sont tous deux descendus à la lutte pour le ballon, bien que Jennings semble avoir un peu plus de contrôle sur celui-ci.

Un officiel à côté de la pile a signalé qu’il s’agissait d’un touché. L’autre a dit que c’était une interception et un retour de touche. Après une conférence entre les officiels, le jeu a été jugé un touché et une revue de la rediffusion a confirmé l’appel.

Les Seahawks ont gagné, 14-12, et deux jours plus tard, les officiels réguliers de la NFL ont été officiellement accueillis.

Le résultat s’est avéré important. Bien que Seattle se soit retrouvé avec la cinquième tête de série dans la NFC, Green Bay a fini par gagner une victoire avant un bye de premier tour dans les séries éliminatoires. Cette place est plutôt revenue aux 49ers qui, après une semaine de congé, ont éliminé les Packers lors de la ronde divisionnaire.

Bon sang, refs de remplacement (même si c’était probablement le bon appel).

18 janvier 2015: Les Seahawks réalisent un retour pour les âges

Green Bay semblait se diriger vers le Super Bowl 49 alors qu’il avait une avance de 19-7 avec moins de trois minutes à jouer dans le match de championnat NFC. Les seuls points des Seahawks au cours des trois premiers trimestres sont survenus lorsque le parieur Jon Ryan a lancé un touché de 19 verges pour attaquer Garry Gilliam sur un faux panier.

Russell Wilson, quant à lui, a eu quatre interceptions.

Mais avec un peu plus de deux minutes, Wilson a finalement mené les Seahawks sur le terrain. Il a frappé une passe de 26 verges le long de la ligne de touche vers Marshawn Lynch qui a placé Seattle dans la zone rouge. Wilson a ensuite terminé le trajet lui-même avec un touché précipité d’un mètre.

Les Seahawks ont récupéré le coup de pied qui a suivi et n’a eu besoin que de quatre jeux pour marquer. Lynch s’est libéré sur un touché de 24 verges – l’un de ses nombreux moments spectaculaires en séries éliminatoires – qui a donné à Seattle l’avantage avec 1:33 à jouer. En 40 secondes, les Seahawks ont transformé un déficit de 19-7 en une avance de 22-19.

Les Packers ont conduit le terrain dans la dernière minute pour égaliser le match et forcer les heures supplémentaires. Cependant, les Seahawks ont remporté le tirage au sort et Green Bay n’a plus jamais touché le ballon. À la première possession des prolongations, Wilson a terminé le match avec une passe de touché de 35 verges à Jermaine Kearse.

Ces deux équipes ont joué quatre fois de plus depuis cet incroyable duel de championnat NFC, tout au long de la saison régulière. Aucun n’a été aussi excitant, bien qu’une victoire de 27-24 Seahawks le jeudi soir au football en 2018 ait été une autre bataille serrée.

Le match de la Divisional Round 2020 entre Green Bay et Seattle a tous les atouts pour raviver une rivalité sous le radar qui a produit plusieurs des moments les plus emblématiques de la NFL du 21e siècle.