Une collection d’histoires incalculables de LeBron James – The Athletic

LeBron James ne perd jamais aux cartes. Déjà. Il noie sa montagne de pain perdu dans du sirop et des fraises. Et vous devriez entendre parler de son projet «Roméo et Juliette» de la classe d’anglais de première année.

Avant le 16e match des étoiles NBA de LeBron ce dimanche, The Athletic a interrogé un certain nombre de ses coéquipiers actuels et anciens, entraîneurs, cadres du front-office, cavaliers en banane, rivaux, enseignants et amis d’enfance, avec cette question: quel est votre favori L’histoire de LeBron?

Pas tout le monde approché voulait participer, méfiant de parler sur le roi. Ou quelque chose comme ça. Mais ceux qui nous ont donné, et vous, quelque chose à apprécier.

À quoi il ressemble

Kendrick Perkins, analyste TV, ancien coéquipier des Cavs: Il y a une chose à propos de LeBron. Pour une raison quelconque, lorsque nous jouons aux cartes, il n’est vraiment que l’élu. Je ne l’ai jamais vu perdre quoi que ce soit. Nous allons jouer aux cartes et je dirais: “Qui a gagné?” Il dirait: “Merde, pas moi. JE…

.