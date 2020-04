Une couverture possible du jeu vidéo NBA 2k21 est divulguée

Avec la pause NBA plus actuelle que jamais et avec la vraie chance qu’elle durera encore plusieurs mois, la chose la plus proche d’un jeu NBA que beaucoup d’entre nous peuvent vivre est dans un jeu vidéo. Dans un marché dominé par seulement deux sociétés, la franchise 2k conserve toujours un fort avantage sur NBA Live d’EA Sports, mais année après année, elles se disputent toutes les deux le marché.

Une couverture possible pour NBA 2k21 a été divulguée ce soir avec une image floue d’un joueur, qui porte clairement un maillot blanc, mais est très difficile à distinguer. Beaucoup disent que ce sera Tim duncan, profitant du fait que le nom du jeu est lié au numéro porté par les anciens Spurs, mais d’autres sont encouragés à dire qu’il sera Kobe Bryant quelle que soit la couverture.

Kobe a déjà été sur la couverture du jeu, mais avec son récent décès et le buzz qu’il a eu avec les fans, le mouvement 2k serait idéal en ce qui concerne les ventes. Nous ne savons toujours pas si cette couverture a quelque chose à voir avec April’s Fools ou si elle est réelle, mais les fans sont déjà enthousiasmés par l’avenir de la saga.

Aperçu de la couverture NBA2k21 pic.twitter.com/8l36hvlqCV

– SLAM Gaming (@SLAMftw) 1 avril 2020

