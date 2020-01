Une fenêtre s’ouvre officiellement pour que Rockets négocie le contrat de Nene

Mercredi, les Houston Rockets sont officiellement en mesure d’échanger le centre vétéran Nene – ce qu’ils feront probablement d’ici la date limite du 6 février.

Contrairement à la plupart des signatures d’intersaison, qui sont devenues admissibles au commerce le 15 décembre, Nene a été reconduit à son contrat de 2,6 millions de dollars pour cette saison avec les droits des oiseaux. Cela signifiait qu’il ne pouvait pas être échangé avant le 15 janvier 2020.

Au cours des trois dernières saisons avec les Rockets, Nene, 37 ans, a en moyenne 6,8 points (58,6% de tirs) et 3,6 rebonds en 15,5 minutes par match en tant que centre de sauvegarde de l’équipe.

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles un échange semble inévitable. Pour commencer, les Rockets sont actuellement au-dessus de la ligne de taxe de luxe de la NBA, et il semble peu probable que Houston paie des paiements supplémentaires à un joueur qui n’a même pas encore joué un seul match pour eux cette saison.

Nene a été loin de l’équipe avec ce que les Rockets ont appelé une souche chronique à son adducteur gauche, et même s’il était en bonne santé et disponible, il serait quatrième sur le tableau de profondeur de l’équipe au centre derrière Clint Capela, Isaiah Hartenstein et Tyson Chandler.

En d’autres termes, il est extrêmement improbable que les Rockets effectuent des paiements d’impôts et occupent une place sur la liste pour un joueur qui n’est pas en mesure d’apporter une contribution majeure à l’équipe.

Il y a aussi la question du contrat de Nene, qui a été clairement rédigée en tenant compte des considérations commerciales. Bien que la NBA ait réduit la valeur commerciale sortante de l’accord en raison de la structure controversée des bonus, son salaire de 2,6 millions de dollars est toujours potentiellement utile, même à ce taux de base.

C’est parce que les Rockets n’ont pas beaucoup de salaires de «remplissage» pour faire travailler les mathématiques sur les métiers potentiels pour améliorer leur équipe. Houston étant bien au-dessus du plafond salarial de la ligue pour 2019-2020, ils doivent envoyer autant d’argent dans les métiers qu’ils en acceptent pour les rendre admissibles en vertu de la convention collective de négociation de la NBA (CBA).

Parmi les salaires les plus élevés de l’équipe, la plupart semblent être des pièces indispensables à leurs chances de remporter le titre, et Eric Gordon n’est pas du tout éligible à cette saison après avoir signé une prolongation de contrat en septembre. Cela empêche toute transaction pendant six mois et cette période dépasse la date limite du 6 février.

Même parmi les petits salaires, les gardes Austin Rivers et Gerald Green ont un droit de veto sur les métiers potentiels, car ils ont été reconduits en utilisant les droits Early Bird pour des contrats d’un an. Cette règle ne s’applique pas à Nene, car il existe une option de deuxième année sur son contrat actuel.

Ainsi, Nene est l’un des salaires les plus échangeables de l’équipe – à la fois du point de vue des mathématiques et de son manque d’importance pour leur succès.

Enfin, il y a la question de cette option de deuxième année pour la saison 2020-21, qui entre en jeu comme entièrement garantie si Nene n’est pas levée d’ici le 15 février.

En d’autres termes, même si les Rockets voyaient en quelque sorte un scénario où Nene pourrait aider l’équipe actuelle, il est extrêmement peu probable qu’ils voudraient garantir son contrat pour la saison prochaine à 38 ans.

Ainsi, s’ils vont quitter Nene d’ici la mi-février, quoi qu’il en soit, il y a plus d’avantages à un commerce qu’une sortie.

Dans un monde parfait, le salaire de Nene pourrait être utilisé pour aider à faire correspondre les salaires sur un accord qui apporte une mise à niveau de la rotation actuelle. Cela ne pourrait évidemment pas se produire s’il avait été libéré plus tôt dans la saison.

Mais même si un mouvement pour une mise à niveau de rotation n’est pas dans les cartes, il est toujours financièrement avantageux du point de vue fiscal de vider Nene dans une autre équipe et de la laisser le libérer, au lieu des Rockets.

C’est ce que GM Daryl Morey a fait en janvier 2019 avec une paire d’accords envoyant Carmelo Anthony et Michael Carter-Williams à Chicago, où ils ont ensuite été libérés.

Les Rockets ont toujours la majorité de leur allocation annuelle en espèces de 5,6 millions de dollars, qui n’est pas imposée, pour inciter une autre équipe à les aider dans un tel scénario. C’est ce qui a permis aux échanges Anthony et Carter-Williams avec les Bulls il y a un an.

Dans le cas de Nene, que ce soit une simple baisse de salaire pour essayer d’éviter la taxe de luxe ou une partie d’un accord plus important pour une mise à niveau de la rotation, la réalité est qu’un accord est presque certainement à venir. Le 15 janvier a ouvert la fenêtre, et maintenant Morey a un peu plus de trois semaines avant la date limite du jeudi 6 février pour déterminer la meilleure ligne de conduite.

Le pari sûr est sur un accord qui se concrétise au cours de la dernière semaine, Morey et les Rockets gardant leurs options ouvertes quant à savoir si Nene peut potentiellement être utilisé pour plus que de simples économies d’impôt. L’attente réduirait également le salaire restant dû par l’équipe acquéreur de Nene, ce qui pourrait à son tour réduire les paiements en espèces nécessaires pour faciliter un accord.

Conclusion: la saison commerciale de Nene est officiellement en cours à Houston.

.