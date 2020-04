Une histoire de succès bref et éphémère – The Athletic

Le succès est éphémère.

C’est ce qu’ils disent, du moins. Le succès ne consiste pas simplement à accomplir quelque chose une fois, puis il vous transporte pour toujours. Il peut en être ainsi pour certains, mais le succès fait généralement naître des attentes de poursuite de cet accomplissement et de renforcement. Dans les sports professionnels, et en particulier dans le monde du basket, le succès est presque toujours éphémère. La quantité de travail acharné et la bonne fortune qu’il faut pour faire de la NBA, puis continuer à exister et à prospérer dans une profession aussi compétitive psychotiquement ne laisse personne le sentiment de réussir une fois est assez bon. Ceux qui ne sont pas construits pour cela sont généralement éliminés assez rapidement, s’ils peuvent atteindre ce niveau.

Parfois, le succès est durable et d’autres fois, le succès n’est qu’un éclair dans la casserole. Une étincelle rapide dont nous pouvons nous souvenir, mais ne gardons que de brefs souvenirs. Certains pourraient appeler ces merveilles à un coup. Bien que vous puissiez gagner beaucoup d’argent en étant une merveille à un coup (pensez à …

.