Une lettre aux fans de la NBA d’Adam Silver

Chers fans de la NBA,

Comme vous le savez, nous avons temporairement suspendu notre saison en réponse à la pandémie de coronavirus. Nous avons pris cette décision pour protéger la santé et le bien-être des fans, des joueurs, de tous ceux qui sont connectés à notre jeu et du grand public. Cette interruption durera au moins 30 jours et nous avons l’intention de reprendre la saison, si et quand elle deviendra sûre pour toutes les personnes concernées.

Entre-temps, nous continuerons de coordonner nos efforts avec des spécialistes des maladies infectieuses et de la santé publique ainsi qu’avec des représentants du gouvernement afin de déterminer des protocoles sécuritaires pour reprendre nos matchs. Alors que nous développons le parcours approprié pour les futurs matchs et événements de la NBA, nous vous tiendrons informés de tout changement dès qu’il se produira. Les billets déjà achetés pour un match reporté seront honorés lorsque le match sera reporté. Si les matchs ne sont pas joués ou joués dans une arène vide, les équipes travailleront avec les fans sur un crédit pour un futur match ou un remboursement.

Nous vous encourageons à visiter NBA.com pour les dernières nouvelles, mises à jour et fonctionnalités interactives afin de rester connecté au jeu. Vous trouverez également des directives sur la façon de vous protéger, vous et votre famille, en sécurité et en bonne santé.

Cela reste une situation compliquée et en évolution rapide qui nous rappelle que nous faisons tous partie d’une société plus large ayant la responsabilité de prendre soin les uns des autres. C’est ce que la NBA continuera de faire, et nous sommes reconnaissants de votre compréhension et d’être les meilleurs fans de sport.

Cordialement,

Adam Silver

Commissaire de la NBA