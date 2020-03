Une liste de certains des meilleurs tatouages ​​de joueurs de la NBA de l’histoire

Les tatouages ​​ont été utilisés par l’humanité pour exprimer des émotions, des idéaux et bien plus encore depuis des siècles. De nos jours, les tatouages ​​peuvent signifier toute une liste de choses. Beaucoup d’athlètes professionnels comme ceux de la NBA sont couverts de tatouages, certains grands, d’autres moins. Voici quelques-uns des meilleurs et des plus intéressants tatouages ​​de l’histoire de la ligue, sans ordre particulier.

J.R.Smith – Suprême

L’ancien (pour l’instant) joueur de la NBA JR Smith a beaucoup de tatouages ​​intéressants.Cependant, celui sur sa jambe, le logo de la marque de vêtements Supreme est notoire parce que le bureau de la ligue NBA a menacé d’amende Smith pour chaque match qu’il n’a pas couvert. encre.

Chris Andersen – Ailes

Chris “Birdman” Anderson est probablement le joueur le plus tatoué de l’histoire de la NBA, mais l’un de ses meilleurs est les ailes d’oiseau rouge situées sur ses biceps intérieurs qui se marient bien avec son surnom.

Andrei Kirilenko – Dragon de retour

Aimez-le ou détestez-le, le fait qu’il s’agissait du premier tatouage d’Ak-47 est assez impressionnant pour le mettre sur cette liste. Tout à fait l’engagement.

Austin Rivers – Saint bras droit

J’étais tenté d’aller avec le tatouage de jambe de Rivers de Martin Luther King Jr. mais j’ai décidé d’aller avec son magnifique tatouage de ce qui semble être un saint sur son bras droit (et toute la manche en général)

Kenyon Martin – Backpiece

L’ancien grand homme de la NBA Kenyon Martin a une réplique de tatouage exacte des lèvres de sa petite amie sur son cou, mais peut-être plus impressionnant est son grand tatouage dans le dos qui représente une croix avec les mots “Je ne craindrai personne d’autre que Dieu”

Mario Chalmers – Super Mario

Lorsque vous vous appelez Mario, vous serez inévitablement lié au célèbre personnage de Nintendo pour le reste de votre vie. L’ancien meneur de Miami Heat en a profité et a un tatouage du personnage avec un ballon de basket sur le bras.

Steven Adams – Conception polynésiennen

Non seulement les tatouages ​​sur les bras d’Oklahoma City Thunder Center Steven Steven sont vraiment cool, mais ils ont aussi un sens.

Originaire de la Nouvelle-Zélande avec une culture polynésienne et tongienne, la conception d’Adams est similaire à ce que l’on voit dans cette région du monde et est une grande partie de la culture et du patrimoine kiwis.

Markieff et Marcus Morris – Jumeaux

Les jumeaux et anciens coéquipiers Marcus et Markieff Morris sont déjà difficiles à distinguer. Mais, lorsque les deux attaquants ont des tatouages ​​presque identiques, vous ne pouvez pas vous empêcher d’être impressionné.