Une note à nos abonnés – The Athletic

Avec la suspension d’événements à travers le monde en raison de la pandémie de COVID-19, nous voulions vous faire savoir, nos abonnés, comment nous prévoyons de couvrir le monde du sport dans les jours et les semaines à venir. Mais avant même d’y aller, nous voulons également que vous sachiez à quel point nous nous engageons à fournir un environnement sûr à nos rédacteurs et éditeurs, à leurs familles, aux athlètes et aux administrateurs qu’ils couvrent, et aux communautés qu’ils servent. Rien n’est plus important que de mettre tout le monde à l’écart du danger et nous serons vigilants sur ce front sans compromis. En tant qu’entreprise, nous avons émis des directives strictes à notre personnel qui adhèrent aux dernières recommandations des Centers for Disease Control and Prevention et de l’Organisation mondiale de la santé.

Revenons donc à ce pour quoi nous avons été formés, à rédiger et à publier des articles sur le sport. Alors que la crise des coronavirus continue de se dérouler, nos initiés seront au top de l’actualité pour vous informer des derniers développements des équipes, des ligues et des instances dirigeantes. Nous avons créé un blog en direct pour organiser nos histoires les plus importantes à travers le réseau sur COVID-19. (Tous nos rapports seront effectués de la manière la plus sûre possible.)

Que pouvez-vous attendre d’autre de nous? En tant que site d’abonnement communautaire profondément connecté à son public, The Athletic considère que votre voix est extrêmement importante pour nous, et nous avons écouté. Même avant les dernières nouvelles, vous nous avez dit que nous ne sommes pas seulement là pour vous informer mais aussi pour vous divertir et vous évader au quotidien. Nous continuerons à livrer.

Nos écrivains seront aussi créatifs que possible pour trouver des angles et des idées intéressants. En interne, nous avons lancé une chaîne Slack # permet de devenir bizarre pour nos 500 employés et plus afin de contribuer à des idées inventives pour vous garder engagé, amusé, informé et, bien sûr, faire partie de la conversation quotidienne sur notre site. Nous continuerons également à raconter des histoires via audio via notre vaste réseau local et national, qui compte plus de 150 podcasts en cours.

Cependant, de nombreuses parties du monde du sport progressent encore. Au cours du week-end, les joueurs de la NFL ont voté pour approuver une nouvelle convention collective qui fournira la paix du travail pendant 11 ans supplémentaires. Le début officiel de l’agence libre de la ligue commence mercredi, puis le repêchage le mois prochain. D’autres sports – la Major League Baseball, la NBA, la WNBA et la LNH – ont des étapes similaires à venir. Vous obtiendrez notre couverture réfléchie et volumineuse habituelle de ces grands moments. En outre, nous sommes inébranlables dans notre engagement à apporter la meilleure narration au monde du sport, et maintenant nous nous concentrerons encore plus sur cette promesse. Attendez-vous à davantage de fonctionnalités et à une forme longue, ainsi qu’à notre cadence régulière habituelle d’histoires locales et nationales profondément informées qui apportent profondeur et aperçu des joueurs, des équipes et des sports qui vous passionnent le plus.

Lorsque les jeux reviendront, nous creuserons comme d’habitude, couvrant les événements avec l’accès et l’autorité que vous attendez de nous. Nous ne pouvons pas attendre que ces jours reviennent. En attendant, restez en sécurité et sachez que nous apprécions vos commentaires – n’hésitez pas à laisser des commentaires ci-dessous ou à nous contacter à [email protected] Utilisez également cette même adresse e-mail si vous avez des questions ou des préoccupations concernant votre abonnement.

Merci pour votre soutien continu.

Paul Fichtenbaum

Directeur du contenu

