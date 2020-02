Une nouvelle signature avec Thunder pourrait être une «excellente option»

Le commerce qui a envoyé Danilo Gallinari au Oklahoma City Thunder a pris la plupart des gens par surprise.

Mais maintenant, plus d’une demi-saison plus tard, les Thunder semblent avoir l’occasion de se qualifier pour les séries éliminatoires. Gallinari est en plein essor. Et il y a une chance que l’attaquant reste encore plus longtemps à Oklahoma City.

Malgré les discussions commerciales autour de lui à la date butoir au début du mois, Gallinari a déclaré lundi au Daily Thunder Podcast qu’il envisagerait de signer à nouveau avec le Thunder cet intersaison.

“Ce n’est pas le moment maintenant de parler avec l’équipe, mais en été, ça va être intéressant pour moi”, a-t-il déclaré. “Certainement, cela pourrait être une excellente option pour moi de rester ici.”

Il ne serait pas logique que les Thunder et Gallinari commencent à parler de plans d’extension ou d’intersaison à ce stade de la saison. Leur objectif principal est la course aux séries éliminatoires de 2020, pas nécessairement ses conséquences immédiates.

Cela ne signifie pas que l’organisation ne pense pas à long terme.

Les négociations commerciales de Thunder qui ont porté sur Gallinari, le plus publiquement avec le Miami Heat, ont indiqué que l’équipe serait disposée à acquérir des actifs futurs au détriment du présent si une affaire suffisamment douce avait été présentée.

Aucun mouvement n’a été fait et Gallinari a déclaré qu’il était heureux de faire toujours partie du Thunder d’Oklahoma City.

«Il est toujours difficile de changer pendant la saison, de se faire échanger pendant la saison. Je voulais donc vraiment rester ici », a-t-il déclaré. “Surtout, je pense qu’il est difficile de laisser une si bonne ambiance, de bons coéquipiers, un groupe qui gagne.”

Gallinari est deuxième de l’équipe en marquant cette saison, avec une moyenne de 19,2 points par match tout en tirant 44,1% du terrain.

