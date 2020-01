Une séance de questions-réponses avec Ben Higgins de «The Bachelor» avant le match pour le titre national CFP

L’ancien baccalauréat Ben Higgins sera l’une des nombreuses personnalités de la télévision présentes au match de championnat national de ce soir alors que les LSU Tigers recherchent leur premier titre national depuis 2007 et Clemson vise à consolider sa dynastie avec une troisième victoire au championnat en quatre saisons.

Higgins, qui est apparu pour la première fois dans la saison de Kaitlyn Bristowe de «The Bachelorette» avant de devenir le titulaire de sa propre saison, est un grand fan de football qui fait équipe avec Capital One dans le cadre de son expérience d’avant-match.

Nous avons eu la chance de discuter avec Higgins et d’obtenir son avis sur l’entraîneur-chef qui ferait le meilleur baccalauréat, quel QB est son choix, et pourquoi il pense que Peter est le bon baccalauréat cette saison.

Note de la rédaction: cette interview a été modifiée pour plus de clarté et de durée.

SBN: Vous avez un face à face avec Joe Burrow et Trevor Lawrence. Qui choisissez-vous comme quart-arrière de départ et qui abandonnez-vous sur une île?

BH: C’est difficile. Je vais Joe Burrow. Je l’ai vu jouer plus de trois fois cette année, et en tant qu’ancien quart-arrière, les choses qu’il a vues et à quelle vitesse il les voit, puis sa capacité à placer le ballon sur des spots que seuls les très bons et les vétérans peuvent faire est quelque chose que je n’ai pas vu depuis longtemps dans un quart universitaire. Trevor Lawrence va être génial, mais je n’irais pas contre lui [Burrow] dans celui-ci.

SBN: Selon vous, qui ferait un meilleur baccalauréat: entraîneur O ou Dabo?

BH: Oh wow. Je pense que la réponse facile serait Dabo, mais l’entraîneur O est super charmant. Comme chaque entretien, en regardant directement dans vos yeux, en disant [extremely Coach O voice] «Go Tigers». C’est formidable, et je pense qu’il serait le meilleur bachelier parce qu’il a juste ce facteur «ça». Dabo aussi, mais vous vous attendez à ce que Dabo l’ait. Il a juste ce charisme, mais Coach O, il vous surprend.

SBN: Quand vous regardez la saison à venir, qu’est-ce qui fait de Peter un si bon choix pour le baccalauréat et qui est votre favori à ce stade?

BH: Ma favorite est Hannah Ann. Peter est un bon célibataire parce qu’il ne s’y attendait pas, et je ne pense pas non plus qu’il ait jamais pensé que cela lui arriverait. Je pense qu’il est juste assez beau et juste assez maladroit pour être vraiment une silhouette très adorable. Quand je l’ai interviewé, je me dis, ouais, je recherche ce type. Parfois, ce n’est pas toujours le cas. Je pense que c’est la meilleure partie de cela, et je pense que c’est pourquoi l’Amérique va l’aimer parce qu’il n’a jamais agi comme s’il y appartenait. Mais il y appartient, et il devrait le faire. C’est pourquoi je pense qu’il est si génial.

SBN: Je sais que vous avez la tournée The Bachelor Live on Stage à venir. À quoi ressemblera cette expérience pour les fans, et jouez-vous le rôle de Chris Harrison dans ce sens? Ou va-t-il également être là?

BH: Non, il ne sera pas là. Je pense que Chris Harrison s’est référé à moi la dernière fois que nous avons fait une interview ensemble comme son mini-moi.

SBN: Je veux dire, ce n’est pas mal. Je pense qu’il pourrait avoir le meilleur emploi en Amérique.

BH: Ouais, il n’a pas de mauvais boulot. Je le pousse. J’essaye dur. Chaque jour, “… tu devrais juste prendre ta retraite.” Mais, il ne sera pas là. Ce sera Becca [Kufrin] et je co-héberge. Warner Brothers a voulu le faire depuis des années, et ils n’ont tout simplement jamais pu comprendre comment le retirer. Donc, je pense qu’au cours des 12 derniers mois, ils ont vraiment commencé à réfléchir et à se rassembler sur deux ou trois choses et à obtenir une autorisation sur deux ou trois choses donc maintenant, en bref, amener le baccalauréat dans votre ville natale.

Ce sera une expérience en direct sur scène où il y aura un célibataire local chanceux avec 10 femmes qu’il a la chance à ce jour. Ils sortiront sur scène, en tête-à-tête, en groupe, etc., menant à la dernière rose. Le public aura une tonne d’implication.

Ce sera vraiment une expérience de collaboration où, pour la première fois, les gens pourront se présenter et regarder cette chose se produire. Les gens me demandent toujours: «est-ce réel?» Eh bien, j’espère que l’expérience en direct sur scène le prouve. J’espère qu’il y a du drame, de l’amour, de l’incroyable qui se passe ce soir-là.

SBN: Vous êtes un grand fan de Juda et du Lion [who are performing at the Capital One Stage at Allstate Championship Tailgate Plaza before the game]. Les auriez-vous choisis pour l’un des concerts en tête-à-tête de The Bachelor, et ceux-ci sont-ils aussi maladroits qu’ils le semblent de l’extérieur?

BH: Je les choisirais à 100%. Pour de nombreuses raisons, Juda et le Lion et moi nous rapportons. Nous avons beaucoup de choses en commun avec leurs messages et pourquoi ils écrivent les paroles qu’ils font et d’où cela vient. J’adore vraiment écouter leurs histoires. Je les aurais choisis, mais en fait j’ai choisi quelqu’un de très, très similaire à ça, qui était Amos Lee. Et je veux dire, nous sommes copains aujourd’hui et je pense qu’il était comme, [this is] la chose la plus étrange que j’ai jamais faite. Ils sont vraiment maladroits, surtout lorsque votre copain est celui qui joue de la musique sur scène et qu’il doit vous regarder comme, danser lentement en public avec seulement vous deux. C’est super bizarre. C’est aussi génial. Vous obtenez un concert privé!