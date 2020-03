Une semaine complète sans basket

Alors que l’auto-mise en quarantaine des Boston Celtics a dépassé le cap d’une semaine, la liste a commencé à faire preuve de créativité avec la façon dont ils utilisent les médias sociaux à la fois comme une forme de divertissement isolée et à faire comprendre pourquoi la distance sociale est si important.

Avec le nombre de joueurs connus testant une tendance à la hausse rapidement positive, comme cela a été le cas dans le reste de la société, ce qui montre à quel point la situation est grave, les Celtics ont toujours pu trouver de la légèreté pour nous aider à traverser ces moments les plus difficiles.

Plus important encore, ils ont trouvé des moyens de tisser des messages de soutien et de solidarité, offrant des conseils fondés sur des preuves à ceux d’entre nous pour partager avec les autres et nous suivre.

L’attaquant des étoiles Jayson Tatum a montré ses danses dans sa toute première vidéo Tik-Tok (une application de partage de vidéos populaire pour les fous qui ne peuvent pas ou ne veulent pas suivre ce genre de chose).

Son coéquipier Jaylen Brown a décidé de republier de vieilles photos sur son Instagram…

Alors que l’attaquant recrue Grant Williams s’est rendu sur les réseaux sociaux pour organiser un Q & A pour vendredi – assurez-vous de poser vos questions avant 20 h HE!

L’attaquant vétéran Gordon Hayward a plongé profondément dans son histoire personnelle de basket-ball…

Alors que l’aile de réserve Javonte Green est venue au clair sur ses jones de basket-ball (nous sommes là avec vous, mec).

La recrue Romeo Langford a pris une page du livre de Hayward et parcouru un peu de basket basé en Indiana.

Et se remémorant les traditions de son équipe actuelle pour faire bonne mesure (on se voit, Paul Pierce!):

Marcus Smart a commencé la journée sur une note légère, demandant aux fans de s’installer sur leur coiffeur Smarf préféré de quatre.

Le président de l’équipe, Danny Ainge, a pesé sur l’offre de faire de la coupe de cheveux une nouvelle vocation en cette période sans basket-ball:

Mais plus tard dans la journée, les choses ont pris une humeur plus sérieuse, car Smart a révélé qu’il était le joueur des Celtics qui avait été testé positif pour le coronavirus derrière la pandémie.

Le natif de Flower Mound a profité du moment pour demander aux fans et au public de prendre la situation au sérieux, soulignant le fait qu’il était asymptomatique et aurait facilement pu propager le virus potentiellement mortel à d’autres s’il n’avait pas été mis en quarantaine.

Une vague de soutien du monde des Celtics au sens large a été inondée, avec d’innombrables fans et membres des médias offrant des messages de soutien et de compréhension à la bien-aimée garde de Boston.

Tanner Ainge, le fils de Danny, était l’un d’eux:

Et le centre généralement jovial Enes Kanter a également offert son soutien.

Le centre de première année Vincent Poirier a diffusé un message similaire auprès d’un public plus large, que nous devons tous partager et soutenir.

Nous allons surmonter cela ensemble, mais nous devons écouter les experts et prendre la pandémie et les recommandations au sérieux.

Bien qu’une bonne dose d’humour ne fasse pas de mal non plus!

Soyez bien, tout.

.