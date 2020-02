Une série éliminatoire LeBron contre Zion serait une médaille d’or, mais le reste de l’Ouest ne se fera pas tranquillement – The Athletic

Pouvez-vous imaginer le sourire sur le visage d’Adam Silver si cela se produit réellement?

LeBron James contre Zion Williamson. Anthony Davis contre les fidèles méprisés de la Nouvelle-Orléans. Brandon Ingram, Lonzo Ball et Josh Hart sont de retour pour se venger à Los Angeles après que le jeu de puissance de Davis l’été dernier a changé tous leurs chemins. Au fur et à mesure des matches de barrage du premier tour, la possibilité des Lakers-Pelicans, qui sera présentée en avant-première mardi soir au Staples Center, est aussi rêveuse que possible.

Surtout si vous êtes le commissaire d’une ligue qui a subi une saison cauchemardesque sur le front des cotes d’écoute.

De toutes les compétences éblouissantes que possède Williamson, c’est sa capacité à attirer les globes oculaires qui est la plus grande aubaine pour le basket-ball. Il suffit de demander aux gens d’ESPN, qui ont vu un pic de 15% dans leurs notes de basket-ball universitaire au cours de sa seule saison chez Duke. Cinq des six meilleurs matchs du réseau ont présenté les Blue Devils la saison dernière, et les matchs avec Duke ont augmenté de 30% d’une année à l’autre.

