Une version NFL de «Twas la nuit avant Noël, dédiée à cette saison

En l'honneur des vacances, j'ai pensé qu'il était opportun d'ouvrir avec un poème classique, mis à jour pour vous, le lecteur passionné de football.

«Twas football avant Noël et tout au long de la ligue

Le’Veon Bell portait les couleurs des Steelers, alors que ses combats se fatiguaient

Les patriotes ont accroché les bas des bureaux de la NFL avec soin,

Dans l'espoir que le commish ignorerait une nouvelle liaison vidéo.

Les Browns ont été nichés tout confort dans une autre saison perdante,

Mais cette année, ils sont plus salés, et Pittsburgh en est la raison.

Jalen Ramsey à Rams, Jaguars avec pioches,

Nous nous sommes installés pour le projet en espérant que cette fois-ci il restera.

À Oakland, les Raiders ont soulevé un tel cliquetis.

C'est Antonio Brown, et moins on en dit, mieux c'est.

Away to the Meadowlands les fans ont volé comme un flash

Eli Manning est de retour et suce toujours un peu le cul.

La lune a brillé pendant que les séries éliminatoires approchaient

Le retour de Ryan Tannehill était l'histoire de l'année,

Mais "qu'est-ce que c'est?", Criaient les enfants, courant vers les fenêtres avec joie

"C'est Lamar Jackson!" Verrouillage absolu, MVP en fuite.

Le jeune quart-arrière vif si agile et rapide,

Dénoncer d'anciennes prises, rendre les rédacteurs sportifs malades.

Ils ont modifié leurs tweets dans l'espoir aveugle de récupérer,

Leur conversation de deux ans, tout ce qu'il pouvait faire était de recevoir.

«Maintenant Heisman! Maintenant Maxwell!

Maintenant Walter Camp et Big Season!

Sur Raven! Sur Harbaugh!

Des touchés qui défient toute raison

Au sommet de la pile,

Jusqu'au bout de la zone

Même quand je suis loin, ce domaine se sent comme chez moi! "

Il sauta sur son traîneau, pour donner un coup de sifflet à son équipe,

La poursuite des défenseurs s'est cassé les chevilles comme si elle marchait sur le chardon

Je l'ai entendu crier alors qu'il était hors de vue,

"Bonne saison à tous, l’avenir des Ravens est radieux!"

Et avec cela, faisons le tour de la ligue.

2019: année des grands hommes.

Rien dans ce monde n'est plus agréable qu'un touché de grand homme, et dimanche nous a donné notre SIXIÈME score de grand garçon de l'année, cette fois de Christian Wilkins des Dolphins de Miami.

C'était moins de 24 heures après que les Bills aient trouvé un moyen de faire passer Dion Dion.

Rien dans ce monde ne me rendrait plus heureux que si les grands hommes marquant des touchés devenaient le nouvel engouement pour balayer la NFL. Rappelez-vous quand tout le monde a installé un paquet wildcat quand les Dolphins l'ont si bien exécuté? C'est un peu comme ça, mais avec de gros mecs.

Si nous n’avons pas 20 gros touchés comme celui-ci d’ici décembre 2020, je serai contrarié.

L'esprit de vacances brille le plus du doigt du milieu.

Ce fut la semaine la plus renversante de l'année.

Vernon Butler a été expulsé pour s'être mis en colère contre un joueur, puis avoir frappé le mauvais joueur. Alors oui, le jeter était compréhensible. Puis il a été hué dans l'oubli par les fans des Colts et les a renvoyés pour des raisons, je suppose.

Ce fan des Browns est un fan des Browns. Aussi compréhensible.

Non, ils disent "Boo-urns".

Je suppose que ce sont des fans de Raiders au cul haineux qui envahissent le stade Carson, et non pas des fans de Chargers bouleversés au fil du déroulement de la saison. Quoi qu'il en soit, c'est triste, beau et tout le reste en même temps.

Will Grier n'est pas non plus Cam Newton.

Je suis sûr que vous pouvez attribuer cela à une exubérance juvénile et à un pet de débutant, mais j'aime à imaginer que Will Grier a vu une opportunité de se faufiler sur le quart-arrière et était comme, "Je vais le faire comme Cam!" Vraiment, c'est la seule justification J'ai pour lui d'entrer le torse le premier dans la pile comme s'il n'y avait jamais aucun espoir qu'il prenne le premier.

Grier a poursuivi la tradition du quart-arrière de la Caroline de «tout le monde est terrible, mais Cam Newton», prouvant une fois de plus que les Panthers doivent garder Cam Newton.

Bonjour ténèbres, vieil ami …

Réservoirs cassés.

Nous avons eu un véritable éventail de débouchés dans la NFL cette semaine et personne ne voulait perdre. Les Bengals, les Dolphins, les Giants et Washington possèdent tous des choix parmi les cinq premiers du repêchage et se sont retrouvés à jouer les uns contre les autres.

La sagesse conventionnelle dit que dans cette situation, les équipes feraient de leur mieux pour tout gâcher et obtenir le meilleur choix. Au lieu de cela, nous avons obtenu ceci:

Deux matchs, tous deux 35-35 à égalité à la fin du règlement, tous en prolongation. Dans un monde parfait, nous aurions également des liens doubles – juste pour ponctuer l'absurdité de tout cela. Mais les Giants et les Dolphins ont décidé de gagner et de gâcher tout le plaisir.

Cela dit, sacrément, nous devons apprécier à quel point Andy Dalton a travaillé dur pour essayer de faire gagner les Bengals. Je ne peux pas imaginer ce que ça fait pour un quart-arrière de longue date de voir les fans adorer le choix n ° 1 juste devant vous. Mais de toute évidence, Dalton a décidé que cela signifiait faire tout pour essayer que cela ne se produise pas, et qui n'aime pas une bonne histoire de vengeance?

Les Bengals ont perdu 35-19 avec 33 secondes à jouer lorsque Dalton a décidé d'aller en Super Saiyan, lançant deux touchés et convertissant deux conversions à deux points en moins de temps qu'il m'a fallu pour concevoir et taper cette phrase.

C'était ridicule, amusant et tout ce que ni les Bengals ni les dauphins n'ont été cette saison. À la suite de la perte, les Bengals ont maintenant obtenu le choix n ° 1 dans le projet.

Le NFC West est toujours la division la plus farfelue du football.

Seul le NFC West pourrait produire une équipe du Super Bowl en 2018 qui ne se qualifierait pas pour les éliminatoires. Il a également produit deux des meilleures équipes de football (49ers et Seahawks), seulement pour que Seattle s'incline contre les modestes Arizona Cardinals alors que nous sommes à une semaine seulement des 49ers perdants face aux Falcons.

Rien n'est facile dans le NFC West, et j'aime regarder la division faire de son mieux pour se manger comme Pizza the Hut chaque semaine.

Sunday Night Football pense à la semaine:

Les Bears vont se laisser entraîner pendant les 20 prochaines années pour avoir pris Mitchell Trubisky sur Patrick Mahomes, et personne ne peut rien y faire.