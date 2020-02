Unicaja entre en finale de Coupe après avoir écrasé l’Andorre

Les deux finalistes de l’édition 2020 du Copa del Rey Basketball Après avoir fait ses devoirs contre le Valencia Basket, le Real Madrid vient d’apprendre que son rival en finale sera le Malaga Unicaja. L’équipe organisatrice du tournoi s’est imposée en deuxième demi-finale à Morabanc Andorra, et l’a atteint pour un résultat de 92-59.

La première demi-finale et le deuxième duel ont été développés avec pratiquement aucune émotion. Madrid et Unicaja ont pu augmenter leurs qualifications respectives depuis le début et n’ont pas donné une seule option à leurs rivaux. Les Andalous auront la possibilité devant leurs fans de décrocher un nouveau titre dans la capitale.

Le MVP du match entre Unicaja de Málaga et Andorre était Jaime Fernández. Le joueur a réalisé un total de 22 points, 3 rebonds et 20 points en 20 minutes sur le terrain.

– À LA FIN! VICTOIRE 92-59

– Semis #CopaACB

– @morabancandorra

– DIRECT | https://t.co/dqi3uaeV1o

—- #InLoveConLaCopa #UnicajaLive pic.twitter.com/sDq9KSHHUV

– UnicajaCB (@unicajaCB) 15 février 2020

Les performances de Josh Adams, avec 14 points, 4 rebonds et 16 valorisation, de Melvin Ejim, avec 15 points, 3 rebonds et 15 valorisation, et Volodymyr Gerun, avec 4 points, 9 rebonds, se démarquent également. et 12 évaluations.

À Morabanc, qui a dit au revoir à ses espoirs de pouvoir disputer la finale de la Coupe, le meilleur joueur a été Clevin Hannah, qui en quittant le banc a joué un total de 25 minutes de jeu au cours desquelles il a réussi à marquer 16 points et 13 évaluation.

