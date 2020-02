Utah Jazz – Boston Celtics: Score en direct, résumé et statistiques du match NBA

Boston Celtics battre la maison Utah Jazz par 103-114 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont subi une défaite à domicile contre Soleils de Phoenix par 111-131, donc après le match, ils terminent une séquence de cinq défaites consécutives, tandis que les visiteurs ont gagné loin de chez eux pour Portland Trail Blazers par 106-118 et après le match, ils accumulent une série de quatre victoires au cours des cinq derniers matchs. Avec ce résultat, Boston Celtics Il compte 41 victoires en 58 matchs joués, ce qui lui permet de s’imposer en play-offs. Pour sa part, Utah Jazz, après le match, il reste également en play-off avec 36 victoires en 58 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

Pendant le premier quart, l’équipe visiteuse était le principal dominateur, en fait, il a réalisé un partiel 11-2 et a eu une différence maximale de 11 points (6-17) et a conclu avec un 15-23. Par la suite, le deuxième trimestre a été caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 36-30. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 51-53 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord, qui se sont soldés par un résultat partiel de 31-32 et un résultat global de 82-85. Enfin, au cours du dernier trimestre, l’équipe visiteuse a réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, a augmenté la différence à un maximum de 15 points (95-110) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 21-29. Après tout cela, les joueurs ont clôturé le score du match avec un résultat de 103-114 en faveur de l’équipe visiteuse.

Avec tout cela, les joueurs qui se sont le plus démarqués Boston Celtics étaient Jayson Tatum et Marcus Smart, qui a obtenu 33 points, trois aides et 11 rebonds et 17 points, neuf aides et trois rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Donovan Mitchell et Mike Conley, avec 37 points, cinq passes décisives et cinq rebonds et 15 points, trois passes décisives et quatre rebonds respectivement.

Après avoir remporté la victoire, lors du prochain match Boston Celtics mesurez votre force avec Houston Rockets dans le Td Garden. De son côté, le prochain jeu de Utah Jazz sera contre Assistants de Washington dans le Vivint Smart Home Arena. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.