Utah Jazz – Dallas Mavericks: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Utah Jazz battre à la maison pour Dallas Mavericks 112-107 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont gagné à l’extérieur contre Guerriers de l’état d’or par 96-129, donc après ce résultat, ils accumulent cinq victoires consécutives, tandis que les visiteurs ont également battu à domicile Portland Trail Blazers par 125-133. Avec ce résultat, Utah Jazz parvient à s’imposer dans les positions de play-off avec 31 victoires en 44 matchs joués. Pour sa part, Dallas Mavericks, après le match, il continue également dans les positions de barrage avec 28 matchs gagnés sur 44 joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

26/01/2020

À 01:33

CET

SPORT.es

Au premier trimestre, les visiteurs étaient les protagonistes, en fait, ils ont obtenu une course de 10-2 au cours du quatrième et sont venus gagner par 13 points (19-32) et ont conclu avec un 25-36. Après cela, au deuxième trimestre, l’équipe à domicile a réduit les distances sur le tableau de bord, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 30-22. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 55-58 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réussi à se distancier sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce quart de 11-2 et ont atteint une différence de 10 points (70-80) et ont terminé avec un résultat partiel de 25-26 et un total de 80-84. Enfin, au cours du dernier trimestre, il a été caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 32-23. Après tout cela, le match s’est conclu avec un résultat final de 112-107 pour les locaux.

Pendant le match, Utah Jazz obtenu la victoire grâce à 22 points, deux passes et 17 rebonds de Rudy Gobert et les 25 points, cinq passes décisives et huit rebonds de Donovan Mitchell. Les 25 points, sept passes décisives et six rebonds de Luka Doncic et les 19 points, quatre passes décisives et quatre rebonds de Seth Curry ils n’étaient pas suffisants pour Dallas Mavericks Gagnez le match.

Dans le prochain match NBA Utah Jazz fera face Houston Rockets dans le Vivint Smart Home Arena. Pour sa part, Dallas Mavericks fera face Oklahoma City Thunder dans le Arène énergétique de Chesapeake. Consultez le calendrier complet de la NBA.